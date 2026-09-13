Manchester United - Manchester City : les compositions officielles
Ce dimanche, la Premier League 2026/2027 se poursuit. On a le droit à un derby mancunien entre Manchester United et Manchester City pour cette quatrième journée. Les Red Devils s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Senne Lammens qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez et Patrick Dorgu en défense. Kobbie Mainoo et Youri Tielemans composent l’entrejeu avec Bruno Fernandes un cran plus haut. Devant, Matheus Cunha est en attaque avec Bryan Mbeumo et Marcus Rashford à ses côtés.
De leur côté, les Sky Blues s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guéhi et Josko Gvardiol. Le milieu de terrain est assuré par Enzo Fernandez et Elliot Anderson tandis que Phil Foden est placé un cran plus haut. Devant, Erling Haaland est en pointe avec Rayan Cherki et Antoine Semenyo en soutien.
Les compositions
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