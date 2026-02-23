Benfica conteste la suspension provisoire de Gianluca Prestianni

Le SL Benfica a rapidement réagi à la suspension provisoire infligée par l’UEFA à son joueur Gianluca Prestianni (20 ans), dans le cadre de l’enquête sur l’incident survenu lors du match contre le Real Madrid. Suspendu pour une rencontre après des insultes racistes proférées à l’encontre de Vinicius Jr, l’Argentin avait nié en bloc.

Son club a tenu à réagir en exprimant « son regret de se retrouver privé de son joueur alors que l’enquête est encore en cours et annonce son intention de faire appel, même si les délais concernés n’auront probablement aucun effet pratique sur le match retour des barrages de la Ligue des Champions ». Le Benfica rappelle aussi « son engagement indéfectible dans la lutte contre toute forme de racisme ou de discrimination, des valeurs qui font partie de son identité historique et qui se reflètent dans son action quotidienne, dans sa communauté mondiale, dans le travail de la Fondation Benfica et chez les grandes figures de l’histoire du club, comme Eusébio ».