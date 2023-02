Paris Saint-Germain - Toulouse FC : les compositions probables

La suite après cette publicité

Deux défaites pour ce mois de janvier 2023 : le Paris Saint-Germain version QSI a connu des entames d’année civile plus rassurantes. Battu à Lens et contre Rennes, puis tenu en échec à domicile par Reims, le club de la capitale a su se remettre en confiance sur la pelouse de Montpellier en milieu de semaine (3-1), mais a perdu Sergio Ramos et Kylian Mbappé avec une absence attendue de 3 semaines. Une échéance importante pour les hommes de Christophe Galtier avant de s’atteler à un calendrier compliqué (Marseille à deux reprises, Monaco, Bayern et Lille).

Concernant les Violets, vainqueurs avec la manière de l’ESTAC (4-1), ils enchaîneront également un agenda de haut niveau entre le huitième de finale de Coupe de France (à domicile face à Reims, équipe invaincue sur les 13 derniers matches) et les grosses affiches en championnat (PSG, Rennes, OM). Porté par un excellent Branco van den Boomen depuis le retour de la trêve internationale (3 buts, 3 passes décisives), le Téfécé espère réaliser la même performance que les Champenois en terres franciliennes et assurer le maintien dans l’élite le plus tôt possible dans cette saison 2022-2023.

À lire

PSG : Benfica a tenté de rapatrier Renato Sanches

Le PSG sans Neymar et Mbappé

Côté compositions, en commençant par les locaux, Christophe Galtier ne devrait pas faire de surprise au poste de dernier rempart avec Gianluigi Donnarumma dans les buts. Achraf Hakimi et Nuno Mendes garderaient leurs postes dans les couloirs de la défense, aux côtés du capitaine Marquinhos et Danilo Pereira dans l’axe. Renato Sanches accompagnerait Fabian Ruiz et Vitinha dans le milieu de terrain, tandis que Carlos Soler et Hugo Ekitike devraient être guidés par Lionel Messi, seul survivant de la MNM apte à jouer face aux Toulousains.

La suite après cette publicité

Chez les visiteurs, Philippe Montanier pourrait réaliser un seul changement par rapport au onze vainqueur de Troyes. Le technicien occitan devrait aligner son gardien titulaire Maxime Dupé, derrière la charnière centrale Anthony Rouault-Rasmus Nicolaisen. Mikkel Desler et la recrue hivernale, Gabriel Suazo, géreraient les flancs de l’arrière-garde. Le milieu à 3 serait composé de Brecht Dejaegere, porteur du brassard, Stijn Spierings et Branco van den Boomen. Enfin, Zakaria Aboukhlal devrait remplacer Fares Chaïbi à droite de l’attaque, aux côtés de Thijs Dallinga et Rafael Ratao.