Arsenal : les grandes annonces de Mikel Arteta sur l’infirmerie

C’est un Mikel Arteta mystérieux qui s’est présenté devant les médias pour faire le point sur l’infirmerie des Gunners avant le quart de finale retour contre le Sporting CP. Refusant de griller ses cartouches avant l’heure, le coach espagnol a laissé planer le doute : «nous devons attendre demain matin pour voir comment se portent certains joueurs, et ensuite prendre la bonne décision à leur sujet.» Le cas de Declan Rice, absent à l’entraînement, semble être le dossier le plus chaud, même si Arteta a préféré botter en touche : «je ne veux pas vous le dire. Je verrai comment il se sent demain, mais il était manifestement indisponible pour l’entraînement.»

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Le technicien a tout de même accepté d’en dire un peu plus sur l’état de Bukayo Saka, balayant au passage l’idée d’une blessure contractée lors de la finale de la Coupe de la Ligue : «c’était quelque chose qu’il traînait depuis un certain temps. C’était un problème au tendon d’Achille. Pas de rechute, il y a des progrès. J’espère que ce sera une question de jours et non de semaines. Mais il doit observer comment il réagit lorsqu’il augmente sa charge.» Arsenal avance donc à tâtons, espérant récupérer ses cadres le plus rapidement possible.