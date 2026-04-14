Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue des Champions

Arsenal : les grandes annonces de Mikel Arteta sur l’infirmerie

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Mikel Arteta très déçu, au milieu de ses joueurs @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Arsenal Sporting
winamax
1 1.45 N 4.50 2 6.00 100€ remboursés Voir sur CANAL+ FOOT

C’est un Mikel Arteta mystérieux qui s’est présenté devant les médias pour faire le point sur l’infirmerie des Gunners avant le quart de finale retour contre le Sporting CP. Refusant de griller ses cartouches avant l’heure, le coach espagnol a laissé planer le doute : «nous devons attendre demain matin pour voir comment se portent certains joueurs, et ensuite prendre la bonne décision à leur sujet.» Le cas de Declan Rice, absent à l’entraînement, semble être le dossier le plus chaud, même si Arteta a préféré botter en touche : «je ne veux pas vous le dire. Je verrai comment il se sent demain, mais il était manifestement indisponible pour l’entraînement.»

La suite après cette publicité

Le technicien a tout de même accepté d’en dire un peu plus sur l’état de Bukayo Saka, balayant au passage l’idée d’une blessure contractée lors de la finale de la Coupe de la Ligue : «c’était quelque chose qu’il traînait depuis un certain temps. C’était un problème au tendon d’Achille. Pas de rechute, il y a des progrès. J’espère que ce sera une question de jours et non de semaines. Mais il doit observer comment il réagit lorsqu’il augmente sa charge.» Arsenal avance donc à tâtons, espérant récupérer ses cadres le plus rapidement possible.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Arsenal
Declan Rice
Bukayo Saka

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Arsenal Logo Arsenal FC
Declan Rice Declan Rice
Bukayo Saka Bukayo Saka
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier