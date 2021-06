Equipe de France : une défense très rassurante

La suite après cette publicité

Pour être tout à fait honnête, lors des quinze premières minutes, on a souffert. On a longtemps cru que la défense ne tiendrait pas le choc tant les vagues allemandes se succédaient. En plus de cela, nous vous relations l'inquiétude qui montait concernant la défense il n'y a pas si longtemps que ça. Finalement, on va se taire, ou essayer d'annoncer des choses pour que l'inverse arrive.

Car ce mardi soir, face à l'Allemagne (1-0), les Bleus ont fait très très très très fort défensivement. Si, bien sûr, toute l'équipe est concernée, la charnière centrale Kimpembe-Varane a été intraitable, que ce soit dans les airs ou au sol. « Le retour en forme ? Raphaël est toujours en forme, il peut rater des matches, ils ont déjà livré des matches de haut niveau. Là, c'est l'Allemagne, ce n’est pas des novices, ils sont performants. Ils peuvent rater quelques matches avec leur club », avançait ainsi Deschamps en conférence de presse.

Les latéraux aussi au niveau

Mais la défense, ce n'est pas seulement le Parisien et le Madrilène. Raillé encore il y a peu, Benjamin Pavard, pas franchement aidé par Paul Pogba et par Antoine Griezmann sur son côté droit, n'a pas laissé beaucoup de place à Gosens. Il s'est même relevé après un énorme choc avec le pensionnaire de l'Atalanta. « C'est vrai, j'ai pris un sacré choc, j'étais ko pendant 10-15 secondes. On est tombé sur une bonne équipe qui a eu la possession, on a fait un gros match, on a été solidaire. On a fait un très gros match », lâchait le principal intéressé au micro de beIN Sports.

Enfin, Lucas Hernandez. Déjà excellent à la dernière Coupe du Monde, il n'a laissé que des miettes aux joueurs allemands qui sont venus sur son côté et son duel avec Joshua Kimmich a été titanesque. Le Français, qui évolue au Bayern Munich, a remporté six de ses neuf duels, ce qui est très costaud surtout vu l'adversité. On ne pouvait pas rêver mieux pour une entrée en lice !