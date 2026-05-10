Clasico : le forfait de Kylian Mbappé a surpris le Real Madrid !

Et voilà un nouveau séisme du côté du Real Madrid. Difficile de compter le nombre de rebondissements vécus cette semaine du côté de la Casa Blanca. Alors qu’un Clasico se profile ce dimanche soir et qu’il risque de sacrer définitivement le Barça en Liga, du côté du Real Madrid, on ne parle quasiment pas du sportif. Il faut dire que la semaine a été marquée par la violente bagarre entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde obligeant le club à infliger une amende de 500 000 euros aux deux joueurs.

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En plus de cela, la sortie en Italie de Kylian Mbappé a fait grincer des dents en interne. Et c’est justement du Français qu’il est question aujourd’hui. Encore incertain pour le Clasico samedi, les échos semblaient plutôt positifs alors qu’il avait participé à la dernière séance d’entraînement avant le match. La presse espagnole annonçait ce matin qu’il allait être présent dans le groupe, mais n’allait probablement pas débuter en tant que titulaire. Sauf que voilà, ce midi, le Real Madrid a dévoilé son groupe pour le Clasico sans Mbappé. Une annonce qui a surpris tout le monde en Espagne.

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Une absence imprévue…

Dans la foulée, la COPE expliquait que le joueur avait visiblement rechuté ressentant une douleur à l’entraînement de ce samedi. Cette fois, c’est au tour de Marca de faire des révélations. Le quotidien madrilène annonce que le forfait de Kylian Mbappé est "une véritable bombe qui a pris tout le monde par surprise." Car le staff du Real Madrid avait acté qu’il ne serait pas remis à 100 % pour le match, mais il ne s’attendait pas à le voir forfait complètement. Mais alors que s’est-il passé ? Selon Marca, à cinq minutes de la fin de l’entraînement, Mbappé s’est arrêté brusquement et a quitté ses partenaires. Le Français aurait annoncé qu’il souffrait d’une gêne aux ischio-jambiers et a donc décidé de s’arrêter.

Une annonce qui a surpris tout le monde à l’entraînement. Pourtant jusqu’ici, la séance avait été très positive pour le Français qui était donc prévu pour rentrer en cours de match ce soir. Surtout, alors qu’il est dans le viseur des supporters, ce match devait lui permettre de se racheter un peu face au rival. Les rapports du Real Madrid expliquaient pourtant qu’il s’était entraîné normalement jeudi et vendredi et les examens médicaux laissaient penser qu’il avait surmonté sa blessure. Mais pas selon le joueur visiblement. Et si le Real Madrid a expliqué à Marca que Mbappé ne remplissait pas les conditions minimales requises pour être autorisé à jouer ce dimanche, cette absence pose déjà question. Simple rechute ou volonté de se préserver dans une fin de saison sans enjeu avant la Coupe du monde ? L’avenir nous le dira. Mais le sujet devrait encore faire polémique…