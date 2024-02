PSG : Kylian Mbappé a informé ses coéquipiers de son départ

Tous les éléments vont dans le même sens. Six semaines après la publication de notre information annonçant le départ de Kylian Mbappé du PSG à l’issue de la saison, de nombreux médias, français comme internationaux, ont confirmé la tendance sous différentes formes. Hier, la presse internationale se faisait l’écho d’une rencontre entre Nasser al-Khelaïfi et Kylian Mbappé ayant eu lieu mardi, et au cours de laquelle l’international français aurait informé son président de son départ.

Ce vendredi, l’actualité continue de graviter autour de Kylian Mbappé. En Espagne, on s’enflamme déjà de l’arrivée du Français, où même les conférences de presse du Barça sont polluées par ce sujet. En ce début d’après-midi, c’est une nouvelle information de RMC, toujours dans le même sens, qui vient d’ailleurs confirmer la thèse d’un départ du Français à l’issue de la saison. Selon le média, l’international français a en effet informé ses coéquipiers du PSG de son départ ce vendredi matin, à la veille du déplacement à Nantes dans une prise de parole relativement courte mais concise. Au moins, tout le monde sera désormais fixé.