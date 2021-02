Lille : les confidences de Christophe Galtier sur son avenir

La suite après cette publicité

Entraîneur d’un LOSC leader du classement de Ligue 1, Christophe Galtier fait des merveilles dans le Nord de la France depuis le passager très compliqué de Marcelo Bielsa au domaine de Luchin. Technicien reconnu en Hexagone, Galtier affiche une belle régularité, et ce, alors que son club vient de subir un changement de propriétaire et de politique sportive. De quoi lui donner une jolie cote sur le marché des coaches, surtout s’il parvient à soulever Hexagoal en fin de saison. Le dossier de sa prolongation est d’ailleurs d’une des missions prioritaires du nouveau patron des Dogues, Olivier Létang.

L’ex-président délégué du Stade Rennais a déjà fait savoir qu’il souhaitait le prolonger, mais « Galette », dont le contrat court jusqu’en 2022, n’est pas pressé. « Ce qu'a dit le président est très flatteur, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas d'urgence, j'ai encore un an de contrat. Je veux rester focalisé sur le jeu, je ne veux pas m’éparpiller dans des discussions. On a eu une discussion, on va trouver un moment en dehors de la série de 11 matches, on se posera, évidemment que j'ai apprécié sa déclaration. »

L'étranger n'est plus une priorité

Lille conserve donc de bonnes chances dans cette affaire. D’autant que son entraîneur a indiqué, dans des propos relayés par L’Equipe, que la tentation de l’étranger n’était plus très présente. « Avant, j'avais l'ambition d'aller entraîner à l'étranger. Ça m'est passé. Je ne dis pas que je ne veux pas y aller. (…) J’adore la Bundesliga, son atmosphère, l'esprit des tribunes, la désorganisation sur le terrain et l'attaque permanente. (…) L’étranger n'est plus une fin en soi. Je n'ai fait aucune démarche pour m'exporter. Je suis bien en France. »

Une déclaration qui ravira le board lillois, mais qui titillera peut-être certains esprits situés plus au sud du Stade Pierre-Mauroy. En effet, il convient de rappeler que Rudi Garcia pourrait ne pas aller au-delà de son contrat avec l’Olympique Lyonnais (juin 2021) et que l’Olympique de Marseille se cherche toujours un coach (même si Jorge Sampaoli est annoncé comme le grand favori). Autant de scénarri loin d’ère utopiques. Mais Galtier a été clair. « Si je devais partir un jour, la motivation première ne serait pas le salaire ou l'effectif mais les relations humaines dans mon travail. » C’est dit.