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Le Barça s’attend à recevoir des millions de Liverpool

Par Max Franco Sanchez
1 min.

Cet été, Ronald Araujo a fait le pari de se relancer en terres anglaises. Conspué en Catalogne pour ses fréquentes erreurs dans des gros matchs, le défenseur central uruguayen a pris la direction de Liverpool, où il a été prêté avec une option d’achat d’environ 55 millions d’euros. Et comme l’indique Marca, le Barça s’attend à une grosse vente.

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Le journal indique que du côté du Camp Nou, les dirigeants barcelonais sont convaincus que les Reds vont lever l’option d’achat. L’international uruguayen est même performant en tant que latéral, et Andoni Iraola est ravi de l’avoir sous ses ordres. De son côté, le joueur a affirmé être très heureux à Anfield.

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