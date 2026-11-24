C’est une information qui a fait grand bruit en Turquie, en marge du match de Ligue des champions entre Galatasaray et Aston Villa. Sur le terrain, les coéquipiers de Victor Osimhen ont réussi à s’imposer 1-0 face aux Anglais. Un résultat qui les place provisoirement à la treizième place du classement. En dehors du rectangle vert, c’est une affaire d’ordre politique qui a éclaté selon les révélations faites par le président du club stambouliote, Dursun Özbek.

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« Nous avons appris que le gouvernement Netanyahou avait déposé une plainte contre notre club auprès de l’UEFA, invoquant les banderoles déployées par nos supporters en soutien au peuple palestinien. En tant que nation turque, nous continuerons — comme nous l’avons toujours fait au cours de l’histoire — à nous tenir aux côtés des opprimés et à refuser de rester silencieux face aux souffrances endurées par le peuple palestinien. Comme en témoigne la voix collective de la conscience qui s’élève à travers le monde contre la persécution subie par les Palestiniens, il ne s’agit pas d’une prise de position politique, mais d’une position ancrée dans l’humanité et la conscience », a déclaré Özbek, dans des propos relayés par The Athletic.

Galatasaray se défend

Contacté par le média, le gouvernement israélien n’a pas souhaité réagir. Les supporters de Galatasaray s’étaient déjà fait remarquer en déployant par le passé plusieurs banderoles de soutien à la Palestine. Ce soir, la rencontre face à Aston Villa a été une nouvelle occasion d’afficher ce soutien : « N’oublions jamais Gaza, pas de silence face au génocide », « Tu es la dignité, l’honneur et la fierté de l’humanité, ô Gaza », « Libérez la Palestine », pouvait-on lire dans les tribunes.

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Face à l’offensive du gouvernement de Benjamin Netanyahou, Galatasaray espère que l’UEFA, qui n’a jamais réprimandé ces marques de soutien, restera fidèle à sa ligne de conduite. « Nous espérons que l’UEFA abordera cette affaire avec la même sensibilité et refusera de donner suite à une plainte motivée par des considérations politiques. Après tout, pour préserver le football de la politique, il ne faut pas sanctionner les expressions d’humanité et de conscience, mais plutôt empêcher que le football ne devienne un sujet de pression politique. » Affaire à suivre.