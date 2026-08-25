Canal+ préparerait un coup pour reprendre les droits de la Ligue 1

La Ligue 1 pourrait connaître un nouveau bouleversement majeur sur le front des droits télévisés. Alors que Ligue 1+ diffuse cette saison l’intégralité du championnat, la LFP réfléchirait déjà à l’après-2029 avec l’idée de lancer dès le mois d’octobre un nouvel appel d’offres. L’objectif serait de commercialiser les droits pour la période 2029-2030 à 2033-2034 et surtout de sortir d’une situation économique qui reste très délicate pour les clubs français, rapporte L’Equipe. La plateforme lancée par la Ligue permet certes de proposer l’ensemble des rencontres aux abonnés, mais les revenus générés pour les formations de l’élite demeurent nettement inférieurs aux ambitions initiales. La disparition des 78,5 millions d’euros annuels versés par beIN Sports pour l’affiche du samedi après-midi pèse lourdement, tout comme l’indemnité de 85 millions d’euros versée par DAZN après sa sortie anticipée du contrat. Dans ce contexte, la LFP veut prendre les devants et tenter de reconstruire un marché beaucoup plus attractif avant même la fin de son propre dispositif.

La suite après cette publicité

Cette volonté d’accélérer le calendrier n’est pas le fruit du hasard. La Ligue cherche d’abord à mesurer précisément l’appétit du marché avant de lancer officiellement sa consultation, afin d’éviter un nouvel échec comme ceux connus ces dernières années. Depuis son arrivée à la tête de LFP Media, Olivier Bramly s’est donc lancé dans une vaste opération de séduction auprès des principaux acteurs susceptibles de s’intéresser au championnat français. Les plateformes numériques ont été sondées, avec des discussions menées notamment auprès d’Apple, Netflix, Amazon ou encore Paramount. Mais un autre nom attire forcément l’attention dans ce grand jeu de séduction. Celui de Canal+, ancien partenaire historique de la Ligue 1 et groupe en rupture avec l’instance depuis plusieurs années. Une rencontre a récemment eu lieu entre Olivier Bramly et Maxime Saada, le patron du groupe Canal+, afin d’échanger sur les intentions de la LFP et les perspectives offertes par le futur appel d’offres. Le contact n’est d’ailleurs plus totalement nouveau puisque Vincent Labrune et Maxime Saada avaient déjà renoué le dialogue quelques mois auparavant. Un retour de Canal+ dans le paysage de la Ligue 1 apparaît donc désormais comme une hypothèse beaucoup plus concrète qu’il y a encore quelque temps.

La suite après cette publicité

Un comeback en préparation ?

Pour la LFP, le contexte semble aujourd’hui plus favorable à une relance des droits télévisés. Le marché audiovisuel a profondément changé et plusieurs acteurs disposant d’une puissance financière considérable cherchent des contenus sportifs capables de fidéliser durablement leurs abonnés. La Ligue entend profiter de cette évolution pour remettre son championnat au cœur des discussions. Canal+ et beIN Sports disposent notamment d’une expérience historique du football français, tandis que les grandes plateformes américaines pourraient être tentées de franchir une nouvelle étape dans leur stratégie sportive. La réforme de la gouvernance du sport professionnel pourrait également jouer un rôle important dans cette nouvelle stratégie. Le passage de la LFP vers une société de clubs doit modifier le fonctionnement de l’instance et offrir un nouveau cadre pour la commercialisation de la Ligue 1. Dans cette perspective, l’appel d’offres prévu pour 2029 pourrait devenir un véritable test pour l’attractivité retrouvée du championnat français. Après plusieurs saisons marquées par les incertitudes et les changements de diffuseurs, l’objectif est de créer les conditions permettant aux clubs de retrouver des recettes audiovisuelles nettement plus importantes.

Mais le principal atout de la LFP pourrait surtout se trouver dans une évolution réglementaire qui change considérablement la donne. Les droits de la Ligue 1 pourront désormais être commercialisés en un seul lot, ce qui était impossible auparavant. Cette modification pourrait séduire des acteurs qui souhaitent disposer d’un produit intégral et exclusif sans devoir composer avec une répartition complexe des affiches et des journées. Canal+ pourrait notamment y voir une opportunité stratégique pour reconstruire une offre football ambitieuse, après avoir progressivement réduit sa présence sur la Ligue 1. La situation rappelle d’ailleurs les discussions menées avec Apple en 2023, lorsque le géant américain avait été proche de se positionner avant de renoncer, notamment en raison de la crainte de voir les droits du championnat éclatés auprès de plusieurs diffuseurs. Cette fois, la LFP espère pouvoir présenter un produit beaucoup plus lisible et donc beaucoup plus séduisant. Si Canal+ décidait effectivement de revenir dans la course, la prochaine bataille des droits pourrait prendre une toute autre dimension. La Ligue rêve ainsi de transformer cette consultation anticipée en véritable coup de poker et de profiter de la fin de Ligue 1+ pour relancer durablement la valeur de son championnat.