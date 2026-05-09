Le PSG annonce trois nouveaux cadres blessés !

Trois jours après sa qualification pour la finale de la Ligue des Champions aux dépens du Bayern, le PSG retrouve la Ligue 1, ce dimanche soir, face à Brest. Pour cette rencontre, Luis Enrique va, toutefois, devoir se passer de nombreux cadres. En effet, comme expliqué au sein du point médical du club parisien, le choc face aux Bavarois a eu des répercussions…

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Touchés à la cuisse droite, Willian Pacho et Nuno Mendes effectueront ainsi des soins ces prochains jours alors que Warren Zaïre-Emery souffre, lui, d’une lombalgie au dos. Quentin Ndjantou, Achraf Hakimi et Lucas Chevalier poursuivent, quant à eux, leur protocole de soin. A noter que l’optimisme est de mise pour le latéral marocain et le portier français, espérés pour la finale contre Arsenal, le 30 mai prochain.