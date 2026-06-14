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Real Madrid : les dessous du contrat de Marc Cucurella

Par Josué Cassé
cucurella @Maxppp

C’est l’info mercato de ce dimanche 14 juin. Il y a quelques minutes, nous vous indiquions, en effet, qu’un accord avait été conclu entre le Real Madrid et Marc Cucurella, latéral évoluant jusqu’alors du côté de Chelsea.

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À noter que l’arrière gauche espagnol signera un contrat à long terme valable six ans et a déjà accepté le transfert. Un deal qui va, par ailleurs, coûter 60 M€ - 55 M€ fixes + 5 M€ de bonus - aux Merengues.

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