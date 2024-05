Ligue des champions : Kylian Mbappé et le PSG obsèdent l’Allemagne

Comme on se retrouve. Cette saison, le Paris Saint-Germain a déjà croisé le fer à deux reprises avec le Borussia Dortmund en phase de poules de la Ligue des champions. Et on peut dire que les Franciliens ont connu des fortunes diverses face aux Marsupiaux. Lors de la manche aller au Parc des Princes le 19 septembre, ils s’étaient imposés 2 à 0 grâce notamment à un pénalty de Kylian Mbappé. Lors du match retour le 13 décembre, les deux équipes se sont quittées sur un nul (1-1), qui n’a pas fait les affaires du PSG qui a terminé deuxième de son groupe derrière le BVB.

Près de cinq mois plus tard, Dortmund et Paris se retrouvent donc lors des 1/2 finales de la Ligue des champions. Si les deux formations ont évolué depuis leur dernière rencontre, une chose n’a pas changé. Kylian Mbappé (25 ans) est toujours craint, lui qui affiche un bilan de 43 buts et 10 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues dont 39 dans la peau d’un titulaire. Moins utilisé qu’à l’accoutumée, KM7 arrive en forme. Il a aussi accepté de faire un peu plus les efforts défensifs que d’habitude, ce qui est perçu d’un bon œil par Luis Enrique.

Le vestiaire du BVB se méfie de Mbappé

Pour sa dernière saison dans la capitale, le Français, qui a le Ballon d’Or en tête, sait qu’il doit répondre présent ce soir. D’autant qu’il n’avait pas forcément impressionné face au Barça, malgré ses buts. Conscient de tout cela, le Borussia Dortmund se méfie plus que jamais du Bondynois. Emre Can l’a confirmé en conférence de presse. « C’est l’un des meilleurs au monde. Nous devons défendre ensemble contre lui. Le tacle de Süle pour stopper son but au match aller ? je ne l’ai même plus en tête, j’étais suspendu à ce moment-là. Le tacle de Niklas était de classe mondiale, mais je pense que Mbappé l’a déjà oublié».

Ian Maatsen, lui, est prêt à tout pour l’arrêter. «Mbappé est vraiment très rapide. Si je dois sprinter avec lui, je devrai tout donner. Si je dois mourir, alors je vais mourir pour sprinter, mais en tout cas, nous ferons de notre mieux pour le stopper, a déclaré le Néerlandais de 22 ans. Tout le monde connaît sa qualité. C’est un joueur de très haut niveau, de classe mondiale. Nous devrons l’arrêter. Je pense que c’est un excellent test pour moi d’affronter les meilleurs et j’ai hâte d’y être.» De son côté, Edin Terzic n’a pas voulu insister sur le champion du monde 2018.

Un plan anti-KM7 ?

«On entend souvent, comment arrêter Mbappé ? Mais si vous vous concentrez uniquement sur lui, tout le monde viendra. Ils ont une qualité incroyable L’objectif, c’est de se créer un petit avantage en vue du match retour. L’idée est d’avoir deux matchs serrés. Il ne faut pas se focaliser sur un ou deux joueurs. Il faut se focaliser sur le ballon, si on l’a et eux ne l’ont pas, c’est la clé (…) Il n’y a que deux matches, tout est possible. Je ne sais pas si nous étions les favoris du groupe. Peut-être qu’en tant qu’équipe, nous avons le moins d’expérience, mais la plus grande envie. Nous devons utiliser cela à notre avantage.»

Pourtant, Bild assure que «Terzic cherche un plan anti-Mbappé». Le média allemand poursuit: «comment Dortmund peut-il arrêter la star mondiale Kylian Mbappé (25 ans) ? Terzic cherche l’idée. Le BVB a affronté les Français à deux reprises en phase de groupes. En septembre 2023 à Paris, Terzic a barricadé le BVB avec une chaîne de cinq hommes. Il a perdu 2-0 avec des tactiques effrayantes, Mbappé a marqué. Au match retour, le BVB a fait irruption avec cinq étoiles offensives et a amené le PSG au bord de la défaite 1-1. Mappé n’a pas marqué, notamment à cause du défenseur du BVB Niklas Süle.»

L’Allemagne n’est pas tendre avec le PSG

Bild s’attend à des "actions énergiques" du Français face à Mats Hummels (35 ans) et Nico Schlotterbeck (24 ans). Danger n°1 du PSG, Mbappé, qui devrait être épaulé par Dembélé et Barcola, impressionne sans pour autant faire l’unanimité en Allemagne comme nous l’explique Matthias Rudolph, journaliste pour Fussball Transfers. «Ici, les gens sont agacés par sa saga lors du mercato. Mais il est très respecté et il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Sa vitesse est incroyable. Mais en phase de groupes, Dortmund ne lui a pas donné trop d’occasions. Donc je pense qu’ils savent comment défendre sur lui. Il ne faut pas lui laisser d’espace, pas de contre-attaques car la défense du BVB n’est pas la plus rapide.»

Outre Mbappé, le PSG est globalement attendu en Allemagne, où les critiques sont nombreuses. Kicker a écrit à ce sujet : «le PSG, qui est financé par l’argent qatari, poursuit depuis des années l’objectif ambitieux de remporter la Ligue des champions et est prêt à investir massivement dans son propre effectif pour y parvenir. Au Borussia, en revanche, les joueurs ne sont pas non plus payés avec des cacahuètes, mais atteindre les demi-finales est déjà le plus grand succès international depuis 2013.» Même chose dans les colonnes de Bild. «La troupe d’un milliard de dollars (valeur marchande: 1,02 milliard d’euros) a atterri (hier).» Visiblement peu apprécié à Dortmund et en Allemagne, Paris n’arrive pas en terrain conquis.

