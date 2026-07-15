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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : aprés la France, le Nigeria chambre l’Angleterre

Par Aurélien Macedo
1 min.
Anthony Gordon (Angleterre) @Maxppp
Angleterre 1-2 Argentine
winamax
1 2.65 N 2.95 2 3.00 bonus 100€

À défaut de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, le Nigeria est d’humeur taquine dans ces demi-finales. Les Super Eagles ont taclé hier la France après sa défaite contre l’Espagne (2-0). Les Nigérians ont fait référence à leur succès 3-2 lors de la phase poule de l’édition 1998. Cette fois c’est l’Angleterre qui en prend pour son grade après son élimination face à l’Argentine (2-1).

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Ils ont montré des images du match de poules de la Coupe du Monde 2014 où Ahmed Musa avait marqué un doublé contre les Argentins avec le message suivant : «si seulement l’Angleterre avait Le Gouverneur». Un choix surprenant, car l’Argentine avait gagné ce match 3-2. D’ailleurs en cinq affrontements (1994, 2002, 2010, 2014 et 2018), l’Argentine a toujours battu le Nigeria en Coupe du Monde. Décidémment, ils ont eu 0/20.

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