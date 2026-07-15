Coupe du Monde 2026 : aprés la France, le Nigeria chambre l’Angleterre

À défaut de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, le Nigeria est d’humeur taquine dans ces demi-finales. Les Super Eagles ont taclé hier la France après sa défaite contre l’Espagne (2-0). Les Nigérians ont fait référence à leur succès 3-2 lors de la phase poule de l’édition 1998. Cette fois c’est l’Angleterre qui en prend pour son grade après son élimination face à l’Argentine (2-1).

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If only England had The GOVERNOR pic.twitter.com/YUogHONIVP — 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) July 15, 2026

Ils ont montré des images du match de poules de la Coupe du Monde 2014 où Ahmed Musa avait marqué un doublé contre les Argentins avec le message suivant : «si seulement l’Angleterre avait Le Gouverneur». Un choix surprenant, car l’Argentine avait gagné ce match 3-2. D’ailleurs en cinq affrontements (1994, 2002, 2010, 2014 et 2018), l’Argentine a toujours battu le Nigeria en Coupe du Monde. Décidémment, ils ont eu 0/20.