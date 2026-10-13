RB Leipzig : l’incroyable renaissance de Christopher Nkunku

La fin des problèmes pour Christopher Nkunku ? Vendu par le RB Leipzig à Chelsea à l’été 2023 contre 60 millions d’euros, le milieu offensif français avait connu un passage compliqué en Angleterre. Peu épargné par les blessures qui ont retardé son éclosion et n’arrivant pas à s’adapter, le natif de Lagny-sur-Marne ne disputait que 62 matches en deux ans pour 18 buts et 5 passes décisives. Vendu l’été dernier à l’AC Milan, il a su éviter les pépins physiques, mais ses prestations sont restées mitigées avec 8 buts et 3 passes décisives en 35 matches. Pour le relancer, le club italien a donc fait le choix de le renvoyer vers le club où il a explosé.

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C’est ainsi que Christopher Nkunku est revenu au dernier mercato en prêt avec option d’achat du côté du RB Leipzig. Le joueur de 28 ans avait crevé l’écran en Saxe avec 74 buts et 58 passes décisives en 178 matches entre 2019 et 2023. Quatre saisons pleines qui lui ont notamment permis de découvrir l’équipe de France (18 capes, 2 buts). Christopher Nkunku avait hâte de briller à nouveau sous le maillot du club allemand. «Lorsque l’opportunité de rejoindre le RB Leipzig s’est présentée, je l’ai saisie sans hésiter. Je suis incroyablement heureux d’être de retour, je suis au sommet de ma forme, je veux aider l’équipe immédiatement et j’ai hâte de retrouver la pelouse de la Red Bull Arena devant nos supporters», annonçait-il à sa signature.

Christopher Nkunku monte en puissance

Et pour le moment ça se passe bien pour le Français qui a retrouvé une place de titulaire et une certaine régularité. Passeur décisif pour son premier match contre le Borussia Mönchengladbach (3-0), il compte également quatre buts au compteur avec une réalisation contre Hambourg (5-0) et un triplé retentissant contre l’Eintracht Francfort (6-0). Désormais, seul l’attaquant du Bayer Leverkusen Patrik Schick (5 buts) a marqué plus que lui en Bundesliga. «Il faut être au bon endroit au bon moment. Je suis ravi d’avoir pu inscrire ces trois buts. Je savais que je devais travailler sur mes problèmes physiques, et j’ai essayé de le faire pendant la trêve internationale», savourait-il après la rencontre contre Francfort comme le rapporte Bild.

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Christo’s first hat-trick in the Bundesliga 🤩🎈 #RBLSGE https://t.co/g69KNO39Bv — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) October 12, 2026

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Travaillant physiquement avec un coach personnel, il a pu ainsi profiter de la trêve internationale pour réduire son retard en matière de préparation. Son coach Martin Demichelis est sous le charme : «il démontre à chaque action tout son talent.» Même son de cloche pour son capitaine David Raum : «quand il est lancé, il est un atout formidable pour nous.» Une belle revanche pour Christopher Nkunku après des années de galère. Voulant désormais convaincre le RB Leipzig qu’il peut s’inscrire dans la durée, il va devoir conserver une régularité.

Christopher Nkunku est également revenu sur son mercato estival, lui qui est toujours sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en juin 2030 si Leipzig ne lève pas l’option d’achat : «le football milanais était différent de celui auquel j’étais habitué. Je voulais vraiment revenir et jouer le football que j’aime. L’entraîneur me l’a assuré. Je me sens très bien et je suis convaincu d’avoir fait le bon choix. C’est une décision qu’il faut respecter, mais je n’ai pas compris leur comportement. J’ai été surpris. Quoi qu’il en soit, je leur souhaite une bonne saison.» Zéro ressentiment pour Christopher Nkunku qui se met à briller de nouveau.