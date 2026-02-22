Ligue 1 : surpris par un grand Strasbourg, l’OL s’incline et met fin à sa belle série

En profitant de la défaite marseillaise à Brest, l’Olympique Lyonnais avait l’occasion de prendre huit points d’avance sur son rival avant l’Olympico, dimanche prochain, et de se rapprocher de Lens. Mais pour cela, il fallait aller chercher la victoire sur la pelouse de la Meinau, face à une équipe alsacienne sur trois matches sans victoire, mais désireuse de se replacer parmi les prétendants à l’Europe. Avec le retour d’Endrick, les hommes de Paulo Fonseca comptaient alors poursuivre leur belle série de victoires.

Mais Strasbourg, d’entrée, avait décidé de se montrer revanchard avec une première occasion pour Godo (6e). En domination totale, les Alsaciens mettaient à mal des Lyonnais inexistants offensivement et obligeaient Greif à sortir une belle manchette (24e). Pour ne rien arranger, Sulc sortait sur blessure après avoir été touché aux ischios et devrait manquer l’Olympico. Les attaques strasbourgeoises, emmenés par Moreira et Barco, s’enchaînaient et un ballon piqué trouvait Godo pour l’ouverture du score (1-0, 37e).

Première défaite en 2026 pour l’OL

La deuxième période ne changeait rien et les Lyonnais ne parvenaient pas à faire le jeu, laissant un Endrick muselé depuis le début du match. Et après une nouvelle alerte, une frappe lointaine de Moreira venait tromper Greif, gêné par la déviation de Tessmann (2-0, 52e). Mais l’OL s’est enfin réveillé et a relancé le match grâce à une reprise de Tolisso, bien servi par Yaremchuk, tout juste entré (2-1, 59e). De quoi renverser la physionomie du match, d’autant plus que Yaremchuk était proche d’égaliser (78e).

Mais un sublime débordement d’El-Mourabet devant Mata offrait un penalty à Strasbourg, transformé par Panichelli (3-1, 83e). Un but décisif pour permettre au RCSA de s’imposer et renouer avec le succès. Strasbourg reprend ainsi sa 7e place, avant un déplacement à Lens. Pour l’OL, qui reste troisième avec cinq points d’avance, la série de 13 victoires s’arrête ainsi et il faudra trouver des ressources pour se relancer contre l’OM, au Vélodrome, après cette sale soirée en Alsace, où Sulc a été blessé, en plus de la défaite.