EdF : Didier Deschamps évoque une possible rencontre face à l’Algérie

Depuis un match amical houleux au Stade de France, en 2001, qui n’avait pas été à son terme, la France et l’Algérie ne se sont plus croisées. Pourtant, l’idée d’organiser un nouvel amical entre les deux nations est récemment revenue dans le débat. «Affronter les finalistes de la dernière Coupe du Monde, l’une des meilleures équipes du monde… Nous on veut jouer contre les meilleurs. En allant jouer au Sénégal (en match amical mardi à Dakar, ndlr), on ne cherche pas la facilité. Jouer contre la France oui… il y a beaucoup de binationaux, on a tous un lien avec la France. C’est un match que beaucoup voudraient voir un jour», avait d’ailleurs expliqué Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien.

Devant la presse avant d’affronter l’Allemagne mardi soir (20h45), Didier Deschamps a été questionné à ce sujet. «Ce n’est pas moi qui décide des matchs amicaux. Si il y a la possibilité de le faire, ce serait une bonne chose. Mais ce n’est pas de mon ressort. Je n’ai pas de souci sur le fait d’avoir à jouer un match comme ça», a expliqué le sélectionneur des Bleus. Il faudra maintenant se mettre d’accord entre les deux fédérations.