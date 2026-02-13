OL : Paulo Fonseca lance un avertissement à Endrick

Prêté à l’Olympique Lyonnais par le Real Madrid cet hiver, Endrick (19 ans) n’a pas mis bien longtemps avant de se montrer décisif avec les Gones. En cinq matches, le Brésilien a marqué cinq fois et délivré une passe décisive. Le week-end dernier, il a néanmoins vécu son premier couac avec l’équipe entraînée par Paulo Fonseca. Titulaire face à Nantes, l’attaquant merengue a été expulsé à l’heure de jeu après avoir donné un coup de pied au niveau du tendon d’Achille de Dehmaine Tabibou. Endrick avait écopé de deux cartons jaunes, avant que la VAR n’indique à l’arbitre de la rencontre de donner un rouge direct au Brésilien.

Un fait de jeu qui avait provoqué le courroux de Fonseca. «Pour moi, l’expulsion était très sévère, très sévère. Il y avait une faute avant (le geste d’Endrick) qui était très claire. Le joueur de Nantes n’a pas l’intention de jouer le ballon, il a l’intention de bloquer Endrick. La deuxième chose que je veux dire, c’est que c’est le troisième match où les adversaires commencent le match avec beaucoup d’agressivité sur Endrick. Je pensais que ces choses appartenaient au passé, mais (…) l’intention était claire. Ils avaient vraiment l’intention d’intimider Endrick (…) et les arbitres doivent protéger le talent d’un joueur comme Endrick».

Une leçon à retenir pour Endrick

Repartis mécontents de la Beaujoire malgré la victoire, les Lyonnais attendaient le verdict de la commission de discipline, qui est tombé en milieu de semaine. «Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre proposant de retirer le carton, la Commission de Discipline décide de retirer le carton rouge et de le remplacer par un second carton jaune, synonyme d’exclusion. Ainsi, la commission prononce un match de suspension ferme». Au lieu de prendre deux matches de suspension, Endrick n’en purgera qu’un et manquera donc seulement le prochain match contre Nice. Cependant, l’entraîneur des septuples champions de France n’a pas retrouvé le sourire pour autant. Relancé sur le sujet ce vendredi en conférence de presse, le Portugais a maintenu que l’expulsion restait sévère, mais il a également envoyé un petit avertissement à son joueur.

« Je ne suis pas satisfait. Nous étions concentrés sur le carton, mais ce n’était pas juste. Endrick doit apprendre de la situation, j’ai parlé avec lui. Il doit comprendre qu’il est un joueur qui a toute l’attention maintenant. Je continue à dire qu’il a beaucoup de talent et que nous devons faire attention aux situations avec lui. Mais c’est par ces épreuves et ce type de moments qu’il va progresser car c’est un joueur qui a seulement 19 ans. Je ne veux pas trop parler de cette situation, mais aujourd’hui, je ne sais pas trop ce qui est juste ou pas en termes de carton. Chaque week-end, il y a différentes décisions ou interprétations sur les cartons. Je veux que nous puissions comprendre ce qui vaut rouge ou jaune. Il y a trop d’interprétations différentes aujourd’hui. » L’OL devra quoi qu’il arrive composer sans Endrick face à Nice, mais les Gones pourront compter sur lui lors du déplacement périlleux à Strasbourg.