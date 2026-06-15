Coupe du Monde 2026 : des dirigeants de la Tunisie menacent de démissionner si Lamouchi est maintenu

La Coupe du Monde 2026 tourne déjà au cauchemar pour la Tunisie. Corrigés par une Suède impressionnante (5-1) lors de leur entrée en lice dans le groupe F, les Aigles de Carthage ont affiché toutes les failles aperçues ces dernières semaines. Cette lourde défaite s’inscrit dans une série noire qui comprend déjà les revers concédés face à l’Autriche puis à la Belgique en préparation. Sur la pelouse de Monterrey, les hommes de Sabri Lamouchi ont rapidement sombré malgré une réduction de l’écart avant la pause qui avait momentanément entretenu l’espoir. La seconde période a toutefois confirmé les immenses difficultés défensives tunisiennes, avec une équipe incapable de contenir les offensives scandinaves et coupable de nombreuses erreurs individuelles. Au lendemain de cette humiliation, la colère a gagné les supporters, les observateurs et une large partie des médias tunisiens. Les critiques se sont concentrées sur les choix tactiques du sélectionneur français, nommé seulement quelques mois plus tôt, mais également sur les responsables fédéraux qui avaient validé son arrivée à la tête de la sélection nationale.

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Dans les heures qui ont suivi la rencontre, la situation a pris une tournure encore plus chaotique. Plusieurs médias tunisiens ont affirmé que la Fédération tunisienne de football avait décidé de se séparer de Sabri Lamouchi après une réunion d’urgence organisée dans la foulée du revers contre la Suède. Certaines informations allaient même plus loin en annonçant que son successeur était déjà identifié. Les noms de Mondher Kebaier, directeur technique national, ainsi que celui de Wahbi Khazri pour une éventuelle mission intérimaire ont rapidement circulé avec insistance. Cette avalanche de rumeurs a plongé la sélection dans une confusion totale alors que le prochain rendez-vous face au Japon approche à grands pas. Le technicien de 54 ans semblait pourtant toujours mobilisé sur le plan sportif après la rencontre, insistant publiquement sur la nécessité de corriger les erreurs défensives et d’améliorer la cohésion collective. Malgré ce discours tourné vers l’avenir, les informations faisant état d’un licenciement imminent se sont multipliées, donnant l’impression qu’une décision irrévocable avait déjà été prise au sommet du football tunisien.

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Une vraie épée de Damoclès au-dessus de Lamouchi

Mais un important rebondissement est intervenu au cours de la journée. Contrairement à ce qui avait été annoncé dans plusieurs médias, aucune communication officielle de la Fédération tunisienne n’est venue confirmer le départ de Sabri Lamouchi. Selon les dernières informations relayées par le journaliste Ahmed Adala de Radio Mosaïque FM, très proche de l’actualité des Aigles de Carthage, le sélectionneur n’a toujours pas été informé d’un éventuel limogeage. Mieux encore, il a dirigé normalement la séance d’entraînement organisée au lendemain de la déroute contre la Suède. Fidèle à ses habitudes, il serait même arrivé au centre d’entraînement avant les joueurs afin de préparer le travail du jour. Cette scène contraste fortement avec les nombreuses annonces diffusées depuis plusieurs heures et démontre que le dossier demeure loin d’être tranché. Même l’agence de presse Reuters a été contraint de corriger l’un de ses articles après avoir constaté qu’aucune décision officielle n’avait été entérinée. Dans ce contexte particulièrement flou, l’impression dominante reste celle d’une fédération divisée, incapable pour l’instant d’afficher une position claire alors que l’urgence sportive impose pourtant une réaction rapide.

Les dernières indiscrétions venues de l’entourage fédéral révèlent d’ailleurs une fracture profonde au sein de l’instance dirigeante. Une majorité des membres de la Fédération tunisienne souhaiterait désormais mettre fin à l’aventure de Sabri Lamouchi après seulement un match dans cette Coupe du Monde 2026. Plus spectaculaire encore, certains dirigeants menaceraient de présenter leur démission si le technicien français était maintenu à son poste dans les prochains jours. Cette pression interne témoigne de l’ampleur du malaise provoqué par la défaite contre la Suède et par les prestations inquiétantes observées depuis plusieurs semaines. Malgré tout, aucune décision définitive n’a encore été notifiée au principal intéressé. Pendant que les discussions se poursuivent en coulisses, plusieurs candidats sont déjà évoqués pour prendre les commandes de la sélection, notamment Mondher Kebaier, Maher Boujelbene ou encore Wahbi Khazri. La Tunisie se retrouve ainsi plongée dans une crise institutionnelle majeure au pire moment possible, avec un groupe encore engagé dans la compétition mondiale mais dont l’avenir semble désormais dépendre autant des résultats sportifs que des luttes d’influence qui agitent actuellement les couloirs de la fédération.