PSG : Luis Enrique ne s’inquiète pas du début de saison

Présent en conférence de presse à la veille du choc PSG-Borussia Dortmund, Luis Enrique est revenu sur le début de saison des champions de France en titre. Plutôt intéressant dans le jeu, le club de la capitale affiche, pour l’heure, un bilan comptable globalement décevant avec une cinquième place en L1. Une situation qui n’inquiète pas le nouvel architecte des Rouge et Bleu. «On a pas très bien commencé la saison, mais quand j’arrive dans un club c’est toujours comme ça. Je trouve que mon équipe est très réceptive, c’est une équipe qui a beaucoup d’envie et je suis ravi de cette équipe. Les supporters sont incroyables aussi, je vois tout ça comme un processus, je sais que c’est dur de demander du temps, mais il y aura du bon football et des bons résultats, j’en suis sûr. Je ne m’inquiète pas du temps ou pas, si les résultats sont mauvais on me le renverra, mais je ne suis pas inquiet. Mon obsession est que mes joueurs comprennent la manière dont je veux jouer».

Et d’ajouter : «la vie du football te remet toujours à ta place, mais en tant que personne qui connaît le football, j’ai ses objectifs, je veux que mes joueurs le comprennent clairement et le plus vite possible. Il y a toujours des détails à corriger, le match de Nice n’a rien à voir avec le match de Dortmund. Le PSG a une attitude en ce moment, il ne relâche jamais, les courses sont intenses, il court balle au pied ou sans ballon, il joue comme je le demande et le public ne s’y trompe pas. L’attitude mérite un 10 sur 10 même si les résultats ne sont pas encore vraiment là. Je ne m’inquiète pas qu’on me donne du temps. Ma manière de fonctionner est pour moi. Si les résultats sont mauvais, on verra. Je sais ça comme entraîneur, je vis au quotidien. Je me concentre sur mon équipe». Le message est passé, mais, nul doute, qu’une défaite contre les Marsupiaux ajouterait de l’huile sur le feu naissant…

