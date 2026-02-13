Menu Rechercher
Bayern Munich : Dayot Upamecano s’explique après sa prolongation

Par Hanif Ben Berkane
Dayot Upamecano, ici avec le Bayern Munich @Maxppp

Il était annoncé dans le viseur des grosses écuries européennes alors qu’il n’avait toujours pas prolongé au Bayern Munich. Finalement, ce vendredi, Dayot Upamecano a bien rempilé avec le club allemand avec un nouveau contrat jusqu’en juin 2030. Dans le communiqué publié par le club bavarois, l’international français s’est exprimé sur sa prolongation.

« Je suis très heureux de rester au FC Bayern et de pouvoir continuer à jouer dans cette équipe : nous avons une excellente équipe et un excellent entraîneur, et ensemble, nous avons de grandes ambitions. Dans la vie, tout est une question de mentalité : je donne tout pour mes coéquipiers, à chaque entraînement. Je veux garder ma cage inviolée à chaque match et remporter le plus de titres possible avec le FC Bayern», a-t-il ainsi lancé.

