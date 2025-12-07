OL : le gros coup de gueule de Moussa Niakhaté après la défaite face à Lorient !

Interrogé au micro de L1+ après la défaite (0-1) de l’OL face à Lorient, Moussa Niakhaté a logiquement fait part de sa frustration. «Si on a des regrets, c’est plutôt sur notre entame de match. Ce n’est pas possible de faire une première mi-temps comme ça. S’il y a des regrets, c’est sur le contenu. Cette irrégularité, c’est compliqué, surtout si on veut aller plus haut», a tout d’abord reconnu le défenseur lyonnais avant d’évoquer le nouveau carton rouge reçu par son équipe.

«C’est un problème qu’il faut résoudre car ça commence à être embêtant. C’est une très belle équipe, ils n’ont perdu qu’un match à domicile. On est encore une victime. C’est compliqué à 10 contre 11 alors qu’un plan de jeu est travaillé toute la semaine. Cinquième rouge de la saison en 15 matchs de Ligue 1, un match sur trois, ce n’est pas possible. Il faut résoudre ce problème. Parfois on a été lésés par l’arbitrage, c’est une vérité. Aujourd’hui, je ne sais pas. Mais je ne vais pas parler une seconde de l’arbitrage, plutôt du contenu, qui est plus qu’insuffisant si on veut aller plus haut». Le message est passé.