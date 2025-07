Ronald Araujo menace de claquer la porte du FC Barcelone

Les derniers mois de Ronald Araujo n’ont pas été un long fleuve tranquille au FC Barcelone. Devenu remplaçant de la charnière Pau Cubarsi-Inigo Martinez, l’Uruguayen doit se contenter de (grosses) miettes (25 matchs disputés toutes compétitions confondues, 2 buts et 2 passes décisives) et lorsque Flick fait appel à lui, il déçoit. Les supporters blaugranas ont encore en mémoire sa terrible entrée lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions contre l’Inter au printemps dernier.

Depuis, les choses ne se sont pas vraiment arrangées. Même en sélection où il est cadre, le joueur de 26 ans est en train de perdre ses moyens. Sa méforme dure depuis plus d’un an maintenant et inquiète, alors qu’il était considéré comme l’un des meilleurs du monde à son poste. Le Barça s’en serait bien débarrassé cet été, profitant notamment de cette fameuse clause libératoire de 60 M€ lors de la première quinzaine de juillet. Malgré cet actif soldé, personne n’est venue taper à la porte.

Araujo veut jouer… ou s’en aller

Il repart donc pour une nouvelle saison en Catalogne dans la peau du troisième défenseur central dans l’esprit d’Hansi Flick. L’Allemand est satisfait de sa charnière, même si celle-ci a encaissé 66 buts en 56 matchs la saison passée. Le jeune Cubarsi (18 ans) a en plus de cela été prolongé en février dernier (2029). Barcelonais pur jus, il est l’avenir et le présent du club, tandis que Martinez a, lui aussi, vu son contrat être allongé jusqu’en 2026. Une nouvelle prolongation d’une saison n’est pas à écarter s’il est à nouveau performant.

De quoi remettre sérieusement en question l’avenir d’Araujo, lequel veut être titulaire… ou s’en aller, assure ce mardi La Vanguardia. Si l’Uruguayen s’aperçoit qu’il n’est pas dans le onze lors des trois premières journées de Liga, coïncidant avec la fin du mercato, il demandera à partir. Le Barça ne le retiendra pas et ne bouge pas de cette ligne de conduite depuis le début de l’été, tout en priorisant un départ de Christensen. Ce qui change, c’est la volonté du joueur de s’en aller. Cela implique la signature d’un remplaçant…