Le tacle des ultras manceaux envers Bruno Cheyrou

Patrick Videira peut compter sur le soutien des supporters sang et or. Ces derniers jours, des rumeurs apparues sur les réseaux sociaux faisaient état de certaines divergences entre le coach du Mans et Bruno Cheyrou, conseiller sportif arrivé cet été. Cette agitation autour du club a pris une certaine ampleur à l’échelle locale, au point de voir de nombreux supporters relayer le hashtag #TouchePasAPatrick.

La suite après cette publicité

Ce dimanche lors de la réception de l’AS Monaco au stade Marie-Marvingt, les supporters sang et or ont réaffirmé leur soutien envers leur entraîneur. Une banderole « Soutien à Patrick Videira » a été déployée avant le coup d’envoi, tandis que le Virage Sud a adressé une pique à peine voilée à Bruno Cheyrou : « la confiance ça se gagne. La gagne, Videira la connaît. Il a notre confiance, et ce n’est pas anodin ». La dernière phrase faisait référence à une phrase de Bruno Cheyrou devenue culte dans l’environnement lyonnais. « Il y a peut-être des coachs dans d’autres clubs de Ligue 1 qui sont en train de vouloir partir parce qu’ils sont jaloux du recrutement qu’on est en train de faire, et ce n’est pas anodin », avait déclaré Cheyrou à l’époque.