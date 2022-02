OL - OGC Nice : les compositions probables

La suite après cette publicité

La Ligue 1, c'est déjà reparti avec une journée 24e journée qui a débuté hier soir par la courte victoire du PSG sur le Stade Rennais 1-0. Le leader du championnat prend un peu plus d'avance (16 points) sur ses poursuivants que sont l'OM et l'OGC Nice. Les Aiglons justement, après avoir battu les Phocéens en quart de finale de la Coupe de France cette semaine (4-1), se rendent cette fois-ci à Lyon. Un déplacement compliqué évidemment, surtout que les Gones ont une petite revanche à prendre après leur revers à l'aller, et leur défaite logique et inquiétante à Monaco le week-end dernier.

Peter Bosz est sur la sellette et une nouvelle défaite ce samedi soir (coup d'envoi à 21h) le condamnerait presque. Il n'a pas beaucoup d'autre choix que d'obtenir un résultat positif afin de relancer son équipe en championnat. Il devra composer néanmoins avec quelques absents comme Cherki et Denayer, blessés, et Shaqiri, parti au Chicago Fire. Mais surtout, il a décidé d'écarter Jérôme Boateng, autant pour ses mauvaises prestations que pour son comportement jugé trop nerveux au sein du groupe. Voilà qui rebat considérablement les cartes.

Thiago Mendes en défense centrale ?

Sans l'Allemand, Bosz abandonne son 3-4-3 pour privilégier un 4-2-3-1 ce soir. Lopes tiendra sa place dans le but alors qu'en défense il y a donc du changement. Dubois et Emerson seront titulaires mais la charnière devrait être composée de Lukeba et Thiago Mendes, qui descendrait d'un cran. Au milieu, Ndombele semble bien parti pour fêter sa première titularisation depuis son arrivée, aux côtés de Caqueret. Faivre lui aussi devrait débuter pour la première fois, en étant aligné côté droit. Toko Ekambi jouerait à gauche avec Paqueta dans l'axe pour soutenir Dembélé en pointe.

Du côté de l'OGC Nice, Christophe Galtier compte bien rebondir après la défaite surprise à domicile face à Clermont (1-0) et mettre la pression sur l'OM. Le technicien azuréen prépare un 4-4-2 avec Benitez qui reprend sa place dans le but après avoir contracté la Covid-19. Il sera défendu par une ligne constituée de Lotomba, Todibo, Dante et Bard. Lemina et Kephren Thuram devraient constituer le duo dans l'axe du milieu de terrain avec Boudaoui à gauche et Kluivert, auteur d'un grand match face à Marseille, couloir droit. Devant, Delort, sans doute préféré à Dolberg, et Gouiri, formé à Lyon, sont pressentis.

