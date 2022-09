Inter : des gros clubs veulent voler Milan Skriniar au PSG

La suite après cette publicité

C'est en fin de saison qu'on juge de la qualité d'un mercato, surtout dans le cas du PSG. Bien sûr, on peut déjà émettre quelques premiers avis au vu des prestations des joueurs recrutés dans leur ancien club respectif par exemple, mais c'est ce qu'ils feront sous la tunique parisienne qui compte. En revanche, on sait que cet été, Luis Campos voulait enrôler un nouveau défenseur central qui n'est finalement jamais arrivé.

L'état-major francilien souhaitait enrôler Milan Skriniar, le défenseur central de l'Inter, qui est finalement resté en Lombardie. Mais ce n'est pas terminé, et les Parisiens veulent encore recruter le Slovène. Les négociations se poursuivent donc et le temps joue en faveur du PSG, puisque le contrat du joueur expire en 2023, et la possibilité de le voir débarquer cet hiver pour un montant relativement bas prend donc de l'ampleur.

Le PSG n'est plus seul

Mais le champion de France serait bien inspiré de régler cette affaire au plus vite. Comme l'indique The Sun ce dimanche, d'autres gros clubs européens veulent enrôler le joueur de 27 ans. Manchester City, Chelsea et Tottenham sont ainsi entrés dans la course et ont les moyens de s'aligner sur les demandes du joueur.

Le challenge sportif proposé par les clubs anglais serait en plus tout aussi intéressant que celui du Paris Saint-Germain. Affaire à suivre donc, mais contrairement à l'été dernier où les clubs mentionnés plus haut étaient sur d'autres pistes, le PSG n'est plus tout seul sur Skriniar;