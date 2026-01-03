CAN 2025, Maroc : Walid Regragui avertit sérieusement ses joueurs avant la Tanzanie

Une nouvelle compétition débute ce dimanche. Et ça, le Maroc l’a bien compris. Qualifiés pour les 8es de finale de la CAN, les Lions de l’Atlas affronteront ce dimanche la Tanzanie dans un match à élimination directe. Une formalité pour certains, qui n’en est pas une sur le continent africain, encore plus pour le Maroc qui n’a remporté qu’un seul petit match à élimination directe depuis 2004 (contre le Malawi en 2021). Alors l’heure n’est pas à l’enflammade face à la Tanzanie, qui est, sur le papier, largement inférieure.

En conférence de presse ce samedi matin, Walid Regragui a tenu à faire passer un message à ses joueurs. Le sélectionneur marocain veut éviter les excès de confiance et a eu des mots forts au moment d’évoquer cette rencontre. « On arrive en 8es de finale, c’est une nouvelle compétition. On n’a pas le choix, si on veut continuer, on doit gagner ce match. On connaît bien la Tanzanie et on va jouer avec toute l’humilité et le respect qu’on doit à cette équipe. Ce sera dur, comme toujours », a-t-il d’abord lancé avant d’enchaîner sur la notion d’humilité face à une équipe plus faible footballistiquement sur le papier.

Un seul mot d’ordre : l’humilité !

« Comment éviter le piège de la Tanzanie ? Depuis le début de la compétition, je dis pour nous et les joueurs : c’est la CAN de l’humilité. Tout le monde nous donne favoris, tout le monde dit que si on ne gagne pas la CAN, c’est un échec. Si on ne la gagne pas facilement, c’est un échec. Moi, mon travail, avec le staff et le vestiaire, c’est de garder les pieds sur terre et de se rappeler pourquoi le Maroc n’a pas gagné la CAN depuis 50 ans. On ne l’a pas fait, car à un moment donné, on a manqué d’humilité à des moments de la compétition. Ça ne va se jouer sur ça. Donc, on va respecter cette équipe de Tanzanie qui s’est qualifiée et qui grandit dans son football. Ils ont deux gros clubs, des joueurs locaux très bons et rien que pour ça, ça ne sera pas facile. Il n’y a pas d’équipes faciles, on va jouer avec nos forces pour ne pas leur laisser l’option de créer la surprise. Mais c’est un match de coupe, il y a des surprises, mais c’est à nous de ne pas leur laisser cette chance. » Un sentiment partagé par Romain Saïss, également présent.

« Dans le passé, on a eu certains déboires parce qu’on a peut-être manqué d’humilité. On se faisait éliminer par des équipes qui étaient censées être inférieures à nous. On ne faisait pas forcément ce qu’il fallait pour passer, on se faisait surprendre et on a eu désillusion sur désillusion. Et à l’inverse, on a eu des fois où cela n’a pas été le cas et on a réussi à faire de grandes choses aussi. Ce qui est important, on le répète, c’est l’état d’esprit. Je pense qu’aujourd’hui, je ne vais pas dire qu’on s’en fout, mais c’est le cas : peu importe l’adversaire, le plus important, c’est nous et les ingrédients qu’on va mettre pour aller au bout. Il faut avoir le même état d’esprit devant chaque adversaire. Le mental et la discipline feront la différence. La qualité footballistique, on l’a. Si on est prêts mentalement à se sacrifier, on sait jouer au foot, c’est indéniable. C’est sur ça qu’on insiste en tant que cadres, surtout auprès des jeunes. Car pour certains, c’est leur première CAN, en plus à domicile, ça peut être du stress et de l’insouciance de ne pas savoir ce que représente la CAN, encore plus au Maroc. » Le message est passé. Le Maroc ne veut pas prendre de haut la Tanzanie et revivre les erreurs du passé. Il faudra livrer une prestation sérieuse et ne pas trembler dans cette rencontre pour assurer une place en quart de finale.