Affaire Hakimi : le clan de la plaignante est soulagé

En fin de matinée, France Info a indiqué qu’Achraf Hakimi (27 ans) a été renvoyé devant la cour criminelle pour viol. Accusé par une jeune femme en 2023, le Marocain nie toujours les faits. « Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement. » De son côté, la partie adverse a réagi par le biais de l’avocate de la plaignante, Me Rachel-Flore Pardo.

« Il y a trois ans, ma cliente dénonçait les faits de viol commis sur elle par Achraf Hakimi. Après trois ans de combat judiciaire, ma cliente accueille avec soulagement l’ordonnance de mise en accusation d’Achraf Hakimi devant la cour criminelle départementale pour viol (…). L’ordonnance de renvoi rendue ce jour est parfaitement cohérente avec les éléments du dossier et les réquisitions du procureur de la République. Si la justice a été dans ce dossier exemplaire, le traitement plus général de cette affaire rappelle une chose : il reste des milieux où le mouvement MeToo n’a pas franchi le mur du son, avec, en première ligne, le monde du football masculin », a-t-elle déclaré.