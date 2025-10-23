L’Espagne s’emballe du retour en fanfare de Bellingham, Hugo Ekitike couronné par toute l’Angleterre

Le retour de Bellingham emballe l’Espagne

Le Real Madrid est venu à bout de la Juventus hier soir avec un succès 1-0. « Il en avait besoin", titre AS. Marca se réjouit aussi, "Bellingham est de retour". L’Anglais a connu son premier match de Ligue des Champions depuis son retour. C’est lui qui a marqué le but de la victoire à la 57e minute. Malgré une domination nette avec 27 tirs, le club madrilène s’en est également remis à un immense Thibaut Courtois, auteur d’arrêts décisifs. Xabi Alonso a testé une organisation inédite en 4-4-2 avec Arda Güler au milieu et Jude Bellingham en attaque aux côtés de Kylian Mbappé. Malgré un jeu parfois mécanique et un manque de créativité offensive, Madrid a su être efficace dans les moments clés. Et Jude Bellingham a retrouvé son meilleur niveau.

Hugo Ekitike roi d’Angleterre

Liverpool renoue enfin avec le succès. Victoire large des Reds 5-1 sur la pelouse de Francfort et Hugo Ekitike s’est imposé comme la star du match, contre son ancien club. Il a égalisé pour Liverpool avec une finition rapide et précise et surpasse Alexander Isak, sorti à la mi-temps sur blessure. Les buts de Virgil van Dijk et d’Ibrahima Konaté ont donné l’avantage à Liverpool dès la première mi-temps, tandis que Cody Gakpo et Dominik Szoboszlai ont alourdi le score en seconde période. Malgré l’absence de Salah et de plusieurs titulaires blessés au coup d’envoi, l’équipe a dominé son adversaire grâce à son pressing et à sa maîtrise du jeu. Hugo Ekitike a confirmé son potentiel et son sang-froid devant le but et s’affirme comme un héritier du style des grands attaquants de Liverpool. Le Telegraph y va même très fort en titrant : Ekitike surpasse Isak et prétend être l’héritier de Salah.

La presse n’épargne pas l’OM

La série de l’OM a pris fin hier soir avec la défaite sur la pelouse du Sporting CP. Une défaite 2-1 qui ne passe pas auprès de la presse française. "Dur, Dur…", écrit La Provence sur sa une. Les Olympiens ont craqué en seconde période après avoir été réduits à 10 juste avant la mi-temps. C’est la deuxième défaite de la saison en Ligue des Champions après celle au Bernabéu contre le Real Madrid. "Alors qu’ils menaient logiquement et avaient le match en main, les Olympiens se sont sabordés et ont offert sur un plateau la victoire à un Sporting tout heureux. À méditer", écrit La Provence dans ses colonnes. Pour le média régional, c’est Emerson qui les a plombés. Il était irréprochable depuis son arrivée, mais ce double avertissement a clairement mis en difficulté ses coéquipiers.