Un député LFI ordonne de déplacer la Coupe du Monde hors des Etats-Unis

Le député La France insoumise Éric Coquerel appelle la Fifa à ne pas organiser de matchs de la Coupe du monde aux États-Unis cet été, en réaction à la politique internationale de Donald Trump. Il plaide pour un recentrage de la compétition sur le Mexique et le Canada, estimant qu’« aucun match ne doit se tenir sur le sol des États-Unis ». « Sérieux, on imagine aller jouer la Coupe du monde de foot dans un pays qui agresse ses voisins, menace d’envahir le Groenland, détruit le droit international, veut torpiller l’ONU, instaure une milice fasciste et raciste dans son pays, y attaque les oppositions, interdit d’accès à l’épreuve les supporters d’une quinzaine de pays, prévoit de bannir des stades tout signe LGBT etc. ? », écrit-il sur le réseau social X.

À moins de cinq mois du début de la compétition (11 juin–19 juillet), organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, un tel revirement de la Fifa apparaît toutefois peu probable. Lors du tirage au sort début décembre, le président de la fédération, Gianni Infantino, avait affiché sa proximité avec Donald Trump en lui remettant le premier « prix de la paix » de la Fifa.