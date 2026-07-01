Coupe du Monde 2026 : Thierry Henry ébloui par les performances d’Olise

Un Michael Olise des grands soirs. En effet, lors des seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 face à la Suède (3-0), les spectateurs ont compris à quel point le joueur du Bayern Munich était important avec les Bleus. Par ailleurs, un ancien joueur tricolore a fait part de son avis après la performance du Bavarois de 24 ans, auteur de deux passes décisives. Celui-ci est un certain Thierry Henry.

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Interrogé sur la chaîne américaine Fox Sports, l’ancien buteur s’est montré bluffé. « C’est un monstre, il voit les choses si vite et différemment des autres. Les joueurs aussi techniques oublient parfois les efforts défensifs, pas lui » a indiqué Henry dans un premier temps, avant d’en rajouter une couche. « J’ai eu le privilège de le coacher (lors des JO 2024). À l’entraînement, j’essayais de me retenir de ne pas dire : "Wow !", parce qu’en tant que coach, ça ne se fait pas. Je disais à mes assistants : "Vous avez vu ça ?" Il est sur une autre planète. Le MVP sera toujours Kylian (Mbappé) grâce à son côté décisif. Mais le joueur le plus important, c’est Michael Olise ». Tout est dit.