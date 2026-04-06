Bayern Munich : Harry Kane bien présent dans le groupe pour Madrid

Harry Kane a été officiellement convoqué pour le choc de Ligue des Champions contre le Real Madrid. L’attaquant anglais, qui souffrait de quelques douleurs ces derniers jours, a surmonté ses soucis physiques et sera donc disponible pour cette rencontre au sommet. Après avoir participé à l’entraînement de veille de match, l’attaquant de 32 ans semble prêt à tenir sa place et pourrait revenir jouer un rôle déterminant à la pointe de l’attaque munichoise.

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Avec ce renfort majeur, le coach du Bayern Munich, Vincent Kompany, peut souffler. Auteur de 47 buts et 5 passes décisives en 39 matchs cette saison, l’Anglais s’annonce redoutable pour le Bayern Munich. Coup d’envoi de cette première manche ce mardi, à 21 heures, au Santiago Bernabeu.