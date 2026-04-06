Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue des Champions

Bayern Munich : Harry Kane bien présent dans le groupe pour Madrid

Par Samuel Zemour
1 min.
Harry Kane @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Real Madrid Bayern Munich
winamax
1 2.75 N 3.90 2 2.10 100€ remboursés Voir sur CANAL+ FOOT

Harry Kane a été officiellement convoqué pour le choc de Ligue des Champions contre le Real Madrid. L’attaquant anglais, qui souffrait de quelques douleurs ces derniers jours, a surmonté ses soucis physiques et sera donc disponible pour cette rencontre au sommet. Après avoir participé à l’entraînement de veille de match, l’attaquant de 32 ans semble prêt à tenir sa place et pourrait revenir jouer un rôle déterminant à la pointe de l’attaque munichoise.

La suite après cette publicité
FC Bayern München
👊💫 𝑴𝒊𝒕 𝒅𝒊𝒆𝒔𝒆𝒎 𝑲𝒂𝒅𝒆𝒓 𝒏𝒂𝒄𝒉 𝑴𝒂𝒅𝒓𝒊𝒅 💫👊

#UCL #RMAFCB
Voir sur X

Avec ce renfort majeur, le coach du Bayern Munich, Vincent Kompany, peut souffler. Auteur de 47 buts et 5 passes décisives en 39 matchs cette saison, l’Anglais s’annonce redoutable pour le Bayern Munich. Coup d’envoi de cette première manche ce mardi, à 21 heures, au Santiago Bernabeu.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Bayern Munich
Harry Kane

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Harry Kane Harry Kane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier