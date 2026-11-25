Raheem Sterling attendait le verdict de l’accident de la route qu’il a causé le 28 mai dernier sur l’autoroute M3, dans le Hampshire. Inculpé de conduite dangereuse, de possession de protoxyde d’azote destiné à une inhalation illégale et de refus de fournir un échantillon après son arrestation, il avait plaidé coupable devant le tribunal de première instance de Basingstoke en septembre dernier, reconnaissant la possession de six bonbonnes de protoxyde d’azote.

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Et il a écopé d’une peine de prison de 12 mois avec sursis pour conduite dangereuse. La peine est assortie d’un sursis de 18 mois. Il a également écopé d’une suspension de permis de conduire de deux ans et devra effectuer 100 heures de travaux d’intérêt général. Sterling devra repasser son examen de conduite pour obtenir son permis. Rappelons que Raheem Sterling est actuellement sans club à l’issue de son dernier contrat avec Feyenoord.