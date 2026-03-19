Maroc : la première liste de Mohamed Ouahbi avec Issa Diop mais sans Ayyoub Bouaddi

J-84 avant la Coupe du Monde 2026. Organisé conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet, le tournoi réunira la crème de la crème. Parmi les nations présentes, il y aura le Maroc. Un pays qui ne cesse de progresser en matière de football, aussi bien dans les catégories jeunes que chez les sélections adultes. Dirigés par Walid Regragui, les Lions de l’Atlas ont composté leur billet pour le Mondial, eux qui seront dans le groupe C avec le Brésil, Haïti et l’Ecosse. Puis, ils ont enchaîné avec une Coupe d’Afrique des Nations devant leur public.

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Malgré un bon tournoi, les Marocains se sont inclinés 1 à 0 en finale face au Sénégal. Une finale marquée par des tensions et des incidents, mais aussi par la sortie du terrain de nombreux Lions de la Teranga qui ont contesté un pénalty accordé au Maroc. La suite, on la connaît. Brahim Diaz a manqué sa panenka et Pape Gueye a offert le but de la victoire aux Sénégalais. Mardi soir, la CAF, qui a pointé du doigt les manquements au règlement du Sénégal, a finalement décidé de retirer le titre de champion aux coéquipiers de Sadio Mané et d’attribuer la victoire sur tapis vert (3-0) au Maroc.

Première pour Issa Diop

Si le Sénégal a décidé de faire appel au TAS, les Lions de l’Atlas sont actuellement, selon la CAF, les nouveaux champions d’Afrique. C’est dans ce contexte que Mohamed Ouahbi, nommé à la tête de l’équipe nationale, a dévoilé ce jeudi au Complexe Mohammed VI de football sa première liste pour disputer deux rencontres amicales face à l’Equateur (27 mars à Madrid) et au Paraguay (31 mars à Lens). Avant même son annonce, on savait que certains éléments ne seraient pas de la partie. Outre Romain Saïss, qui a pris sa retraite internationale, Nayef Aguerd, opéré d’une hernie sportive, a déclaré forfait pour ce rassemblement du mois de mars.

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En revanche, le nouvel homme fort du Maroc a pu compter sur 28 joueurs, qu’il observera de très près puisqu’il s’agira de sa seule période avec eux avant sa liste pour le Mondial. Le capitaine Achraf Hakimi est bien présent. Tout comme Brahim Diaz, qui a été pointé du doigt par certains de ses coéquipiers après la finale de la CAN 2025. Il y a aussi 7 nouveautés avec notamment Gessime Yassine, Yassir Zabiri ou encore Samir El Mourabet. Comme annoncé sur notre site, Issa Diop a choisi de représenter le pays. Il est dans la liste du jour. En revanche, pas d’Ayyoub Bouaddi. Le Lillois était pressenti pour être convoqué. Ce ne sera pas encore pour cette fois-ci.