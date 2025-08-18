Nantes : les réponses cinglantes de Luis Castro sur le cas Matthis Abline

Le cas Matthis Abline fait l’actualité du mercato du FC Nantes. Au sortir d’une saison 2024/2025 réussie (11 buts, 2 passes décisives en 36 matches), l’ancien pensionnaire du Stade Rennais pensait ne pas s’éterniser sur les bords de l’Erdre. Courtisé par l’Olympique de Marseille, Lille, Sunderland et le Paris FC, le buteur de 22 ans sous contrat jusqu’en 2028 a vu le FCN doucher tous ses prétendants en repoussant des offres de 20 M€ et en ne cessant de changer le montant du prix de vente, passant de 30 à 40 puis à 50 M€. De quoi agacer toutes les parties prenantes.

Ce dimanche soir, Luis Castro a d’ailleurs fait parler de lui en décidant de ne pas titulariser son joueur à l’occasion de la réception du Paris Saint-Germain pour la première journée de Ligue 1. A sa place, c’est le jeune Bahereba Guirassy (19 ans) qui a été choisi. Au final, Abline a dû se contenter d’une entrée en jeu à l’heure de jeu. Un choix assumé par le Portugais. Cependant, ce dernier s’est justifié en laissant penser qu’il devait se préparer à toutes les éventualités et donc à un possible départ d’Abline, alimentant ainsi la polémique.

«Vous sortez qui pour faire entrer Abline ?»

«Abline ? Je prépare tout. L’entraînement de demain avec tous les joueurs de l’effectif. C’est un grand joueur. Si un joueur part, nous sommes obligés de regarder le marché. Le club est préparé pour tous les postes. Si un moment, un joueur part, il faut se préparer. Mais il y a des joueurs capables», a-t-il déclaré au micro de Ligue 1+. Mais quelques minutes plus tard, le technicien nantais a débarqué en zone mixte. Et cette fois, il a tenu un discours quelque peu différent. Après avoir défendu ses titulaires, le Lusitanien a juré que le choix d’asseoir Abline sur le banc au coup d’envoi n’avait rien à voir avec le mercato, confirmant notre information selon laquelle c’était surtout lié avec un retour de blessure.

«Non, c’est un choix sportif. C’est naturel que vous posiez la question. Mais je vous pose une question moi aussi : vous sortez qui pour faire entrer Abline ? Quel joueur qui a joué aujourd’hui, vous sortez pour qu’Abline soit titulaire ? Je pense que Guirassy a fait un très bon match. Durant tout son match, il n’y a pas eu une occasion (du PSG) sur son côté. Guirassy mérite pour toute la saison qu’il a faite. Mostafa (Mohamed) mérite pareil, Yassine (Benhattab) pareil. Abline, on veut le tester lors du dernier match face au Paris FC, il est blessé, ce n’est pas possible. On voit avec les joueurs qui sont prêts». Relancé sur un choix lié à un potentiel départ, le Portugais a été clair. «Pas du tout. Coquelin est remplaçant aussi. Il est blessé. Le staff médical nous dit que c’est bon pour 30 minutes. Il a joué dix mais ce n’est pas parce que Coquelin va partir». C’est dit.