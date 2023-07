Tottenham : Harry Kane devrait retourner à l’entraînement

La suite après cette publicité

Vendredi, les Spurs prendront l’avion direction l’Australie pour la pré-saison. Jusqu’à présent, l’été des Londoniens est chargé, très chargé. Nouveau coach, nouvelles recrues, mais surtout le dossier Harry Kane à gérer. Le buteur de 29 ans est l’homme à tout faire de Tottenham depuis belle lurette. Hélas, le palmarès de l’international anglais est vierge ou presque, ce qui pourrait le pousser à partir vers le Bayern Munich, prêt à tout pour faire venir l’avant-centre.

Cela dit, Harry Kane n’a pas l’air de partir au clash avec son équipe. Il y a 2 ans, ce dernier avait perdu son bras de fer face à Daniel Levy, l’empêchant de rejoindre Manchester City. Il semblerait que le meilleur buteur des Three Lions ait retenu la leçon, puisque The Athletic annonce que l’attaquant devrait retourner à l’entraînement dès mercredi afin de participer à la pré-saison des Spurs. En attendant, la balle est dans le camp du Bayern Munich qui devra offrir bien plus que 70 M€ pour s’offrir l’insaisissable numéro 10 de Tottenham.

