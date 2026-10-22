Real Madrid : Arda Güler s’amuse de son but volé à Mbappé

Arda Güler a tenu à se faire pardonner auprès de Kylian Mbappé, avec une bonne dose d’humour. Après la large victoire du Real Madrid contre le RB Leipzig (4-1), mercredi soir en Ligue des Champions, le milieu offensif turc a adressé un message amusant à son coéquipier français sur Instagram. « Désolé d’avoir volé ton but. Merci Kylian », a-t-il écrit, en référence à une action survenue à la 52e minute de la rencontre. Alors que Jude Bellingham avait adressé un centre au second poteau, Mbappé avait repris le ballon de la tête en direction du but allemand. Mais au moment où celui-ci s’apprêtait à franchir la ligne, Güler a surgi pour le pousser au fond des filets, privant ainsi le capitaine des Bleus d’une réalisation qui semblait lui être promise. Un geste qui aurait pu provoquer quelques frustrations, mais qui a surtout fait sourire l’attaquant madrilène. Les deux joueurs se sont immédiatement pris dans les bras pour célébrer ce but, illustrant leur belle complicité.

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Et Kylian Mbappé n’a pas eu besoin d’attendre longtemps pour inscrire lui-même son nom au tableau d’affichage. En fin de rencontre, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a profité d’une passe de Yan Diomandé à l’entrée de la surface pour décocher une superbe frappe du pied droit dans la lucarne de Maarten Vandevoordt. Une réalisation qui porte son total à trois buts en trois rencontres de Ligue des Champions cette saison. Déjà impliqué sur le but de Güler, le Français a donc largement contribué au succès madrilène, quelques jours avant deux échéances majeures. Dimanche, le Real Madrid se déplacera sur la pelouse du FC Barcelone pour le Clásico, avant la cérémonie du Ballon d’Or prévue lundi.