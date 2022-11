La France tremble pour Karim Benzema, Erik Ten Hag cartonne Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Benzema dans le dur à quelques jours de la liste pour la Coupe du monde

L’indisponibilité de Karim Benzema fait les gros titres en France et en Espagne. Le Ballon d'Or, qui n’a disputé que 26 minutes de jeu mercredi dernier contre le Celtic Glasgow, vient ainsi d’être annoncé forfait par Carlo Ancelotti pour le match de Liga lundi entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano, en raison d’une gêne à la cuisse gauche. «Heureusement qu’il y a Rodrygo» comme l’écrit le journal AS. Mais bon le journal L’Équipe aussi n’est pas très rassuré à quelques jours de la Coupe du Monde. «Les sensations de Benzema ne sont pas bonnes», a déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse. Il a aussi affirmé qu’il sera de retour jeudi pour affronter Cadiz. Mais le quotidien français doute des informations du staff médical madrilène.

Ten Hag en veut à ses joueurs

En Angleterre ce qui fait l'actualité, c'est Manchester United, qui retombe dans ses travers. Les Red Devils ont été battus 3-1 par Aston Villa. Erik ten Hag, très en colère, n’a pas eu des mots doux pour qualifier ses joueurs, surtout Cristiano Ronaldo. Pour lui, il a été «stupide» dans ses prises de décision comme l’écrit le Manchester Evening News. Enfin, c’est une insulte sortie de son contexte. Précisément, le manager des Red Devils a été particulièrement agacé par l’insistance de l’équipe à centrer dans la surface pour trouver CR7. «Je pense que c’était stupide de faire ça», a-t-il déclaré. Après on peut parler de stupide le petit accrochage avec Tyron Mings que l’on voit sur la première page du Daily Mirror. Mais le tabloïd met surtout en avant Unai Emery. Pour son premier match à la tête de Villa, il permet au club de remporter sa première victoire à domicile sur United en 27 ans.

Arsenal joue le titre en Premier League

Arsenal ne se cache plus. Après s'être offert le derby de Londres 1-0 contre Chelsea, les Gunners avouent viser le titre cette saison. C’est «à portée de main» pour le Daily Express. C’est Mikel Arteta lui-même qui a admis qu'Arsenal est dans la course au titre. «La Folie des grandeurs», titre le Daily Mirror. Au passage, The Sun revient sur le petit chambrage des joueurs d’Arsenal contre Aubameyang qui joue désormais pour le rival. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le Gabonais déclarait que ce match n’aurait rien de personnel pour lui. Et bien Gabriel s'est moqué d’Aubam après le choc en déclarant : «rien de personnel…Londres est rouge».