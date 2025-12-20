Comment Jean-Pierre Rivère et Maurice Cohen ont repris le pouvoir à l’OGC Nice

Le secret de l’annonce a été bien gardé. Une fois la conférence de presse de Franck Haise terminée vendredi, les journalistes ont été invités à rester quelques instants. On leur a alors remis un communiqué de presse officialisant le départ immédiat de Fabrice Bocquet, le président-directeur général, remplacé par celui à qui il avait lui-même succédé cet été : Jean-Pierre Rivère. Président du club entre 2011 et janvier 2019, puis d’août 2019 à août 2025, l’homme de 68 ans revient accompagné d’un autre historique, Maurice Cohen, lui aussi président entre 2002 et 2009.

C’est ce tandem qui doit redresser l’OGC Nice, sur une terrible série de neuf défaites consécutives toutes compétitions confondues. Ils opéreront sous la direction de Jean-Claude Blanc, patron de la branche sports d’INEOS. « Avec Maurice, on a l’amour de ce club, l’amour de cette ville, expliquait Rivère hier, sitôt après l’annonce de son retour. Mais il faut aussi respecter INEOS qui a déjà mis 400 millions d’euros sur la table. Je suis allé voir Jim Ratcliffe et je lui ai parlé de maintien. Il m’a demandé si je pouvais reprendre le club. Je lui ai dit oui, mais pas seul. J’ai pensé à Maurice Cohen. C’était comme une évidence. »

Bocquet concentrait pas mal de reproches

C’est ce dernier qui gérera les affaires courantes. Les premiers contacts ont eu lieu début décembre quand les différents hommes forts du club cherchaient des solutions pour redresser une situation sportive désespérante. « Il y a quinze jours, j’avais déjà approché Jean-Claude Blanc et Fabrice Bocquet. J’avais déjà envie d’aider le club », poursuivait Rivère. Bocquet souhaitait activer des leviers. Le changement d’entraîneur n’était pas une option pour lui. Il a préféré conserver Franck Haise, même si celui-ci a proposé son départ. Face au manque de moyens de l’actionnaire, c’est donc Bocquet en personne qui a servi de fusible.

L’ancien directeur général de Lorient avait beau avoir un plan ambitieux pour les Aiglons, il a vite été rattrapé par la réalité économique. Il a fallu se débarrasser des gros salaires chez les joueurs et les salariés, et renforcer l’effectif sans grands moyens. C’est l’une des raisons du manque de résultat sur la première partie de saison et de la nouvelle humiliation européenne. Ces changements lui ont valu une certaine défiance en interne. On lui reprochait également de ne pas être natif de la région, alors que son riche CV avait largement de quoi séduire. Les accusations de perte d’identité niçoise, c’est en partie pour lui.

Un changement pour quels effets ?

La situation a carrément dégénéré ces dernières semaines avec les supporters. Boga et Moffi ont obtenu un arrêt de travail après leur altercation et veulent quitter le club dès cet hiver. En faisant venir le duo Rivère-Cohen, INEOS s’achète une forme de paix sociale, indique L’Équipe. Le fond des problèmes reste le même. Le Gym a peu de moyens pour recruter cet hiver. Il faudra compter sur des prêts, comme celui d’Elye Wahi en provenance de l’Eintracht Francfort, comme nous vous le révélions à la mi-journée. « On va travailler », promet Rivère, qui compte s’appuyer sur les hommes déjà en place, à commencer par Haise et Florian Maurice, le directeur sportif, eux aussi fortement critiqués ces dernières semaines.