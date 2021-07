L'Angleterre s'enflamme pour la victore historique des Three Lions, l'arrestation du président de Benfica choque le Portugal

La suite après cette publicité

Harry Kane et l'Angleterre, sur le toit de l'Europe

L'Angleterre s'est qualifiée pour la finale de l'Euro 2020, en battant avec difficulté le Danemark (2-1). Forcément ce jeudi matin, tous les tabloïds ne parlent que d'une chose, cette victoire historique et cette finale à venir, qui se jouera à Wembley, ce dimanche. C'est «probablement le meilleur sentiment du monde» pour The Sun qui se régale d'avoir vu le capitaine Harry Kane l'emporter, devant 60 000 supporters anglais. «Enfin», s'exclame The Guardian de son côté. Il faut dire que nos voisins d'outre-Manche ont trouvé le temps long, eux qui n'ont plus connu de finale avec leur sélection depuis 55 ans, et la Coupe du Monde remportée en 1966. Même son de cloche avec The Independent. Pour le quotidien anglais, ce sont les joueurs qui ont écrit l'histoire tout simplement. Et puis, du côté du Daily Mail, on préfère saluer le buteur des Three Lions : Harry Kane. Le Capitaine qui a marqué sur penalty est donc le «roi» pour le journal britannique.

«Benfica sous le choc»

Au Portugal, un énorme scandale touche Benfica. Et c'est précisément son président emblématique Luis Filipe Vieira qui est concerné. Ce dernier a été arrêté par la police, ce mercredi, pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. «Accusé d'avoir volé Benfica», résume ainsi Record. À noter que ce n'est pas la première fois que le nom du président est associé à des déboires avec la justice, puisque l'an passé déjà il était impliqué dans plusieurs affaires judiciaires, sur fond de fraude fiscale, encore, et de corruption. «Benfica sous le choc», titre de son côté A Bola. Cela fait aussi la Une d'O Jogo ce matin. «Le jour où Vieira a été arrêté», note le journal lusitanien, qui précise qu'un candidat à sa succession est déjà sorti. Il s'agit de Rui Costa, véritable emblème du club, qui pourrait prendre la suite de manière immédiate.

Luis Enrique salué par la presse espagnole

En Espagne, c'est l'heure de faire les comptes pour Marca. Le quotidien ibérique fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant de l'Euro 2020. C'était «remarquable», d'après le journal, «le meilleur c'était Pedri», poursuit Marca, et globalement la jeunesse a prouvé qu'elle avait du talent. Et puis la prestation du sélectionneur Luis Enrique est également salué par le média. C'est aussi ce que retient Sport. Le coach de l'Espagne fait la Une du quotidien, selon qui il est incontestablement «le grand vainqueur» de cette compétition. C'était un excellent Euro pour lui selon Sport. Et puis, As se tourne plutôt vers le futur de la Roja. C'est «la génération Qatar», peut-on lire en couverture du quotidien. Car, selon le canard ibérique, la sélection espagnole se place clairement parmi les candidats à la victoire finale au prochain mondial, après un tel Euro.