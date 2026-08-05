Le Real Madrid a augmenté son offre pour convaincre Vinicius Jr !

Le dossier Vinicius Jr reste l’un des grands feuilletons de l’été au Real Madrid. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison prochaine, l’international brésilien n’a toujours pas prolongé malgré plusieurs mois de discussions. Les négociations avaient notamment achoppé sur un point majeur : les importantes exigences salariales du joueur. Une situation qui avait même poussé Arsenal à se positionner très sérieusement en cas d’échec des discussions, comme révélé par The Athletic.

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Car le Real Madrid se disait prêt à vendre son joueur cet été pour ne pas le voir partir libre l’année prochaine en cas de non-prolongation. Mais les lignes semblent enfin bouger. Selon le média anglais, le Real Madrid a décidé de revoir sa position et a présenté une offre de contrat améliorée à Vinicius Jr. Une réunion s’est tenue ce mercredi à Madrid entre les représentants du joueur, le directeur général José Angel Sanchez et le recruteur en chef Juni Calafat afin de tenter de débloquer définitivement le dossier. Une réunion qui était très attendue par les différentes parties.

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Le Real Madrid a fini par céder

Toujours selon The Athletic, les deux parties sont ressorties de cette rencontre avec un sentiment très positif. Le Real Madrid a accepté d’augmenter son offre afin de mieux refléter l’importance du Brésilien dans le projet sportif, alors que les dirigeants refusaient jusqu’ici de céder à ses demandes financières. Confiant, le club madrilène a désormais demandé une réponse définitive dans les plus brefs délais pour se tourner enfin vers la préparation de la nouvelle saison.

Vinicius Jr se retrouve désormais face à trois possibilités : prolonger son contrat avec le Real Madrid, patienter jusqu’à la fin de son bail pour partir libre l’été prochain ou accepter l’opportunité offerte par Arsenal dès cet été. Si rien n’est encore signé, plusieurs médias espagnols et anglais assurent toutefois que la tendance est désormais clairement à une prolongation pour le Brésilien.