Giovanni Simeone évoque un éventuel futur à l'Atlético avec son père

Parmi les familles de footeux, nous demandons le père et le fils Simeone. Le premier, Diego, qu'on ne présente plus, fait le bonheur de l'Atlético de Madrid en tant qu'entraîneur depuis maintenant plus de 10 ans. Le second, Giovanni, fait partie des meilleurs attaquants de la Serie A, lui qui a notamment brillé lors de la première partie de la saison 2021-2022 sous les couleurs du Hellas Vérone (12 buts et 3 passes décisives en 19 matchs de championnat). Forcément, l'idée de voir ces deux hommes réunis dans le même club traverse l'esprit de certains passionnés de ballon rond.

Ce n'est en tout cas pas pour tout de suite à en croire le n°99 du Hellas. « Je suis fan de cette équipe (les Colchoneros, NDLR), mais à quoi bon y penser ?», a d'abord simplement lâché Giovanni Simeone, dans des propos relayés par Sky Sport, avant de poursuivre, sur la fierté de son surnom et du détachement de l'image de Diego Simeone. « Avant, je n'aimais pas qu'on m'appelle Cholito, j'avais l'impression qu'on m'appelait comme ça pour une sorte d'hommage à mon père. Maintenant, par contre, j'aime beaucoup ça parce que je sens qu'ils se réfèrent à moi, à l'homme que je suis. J'ai l'impression que le Cholito est Giovanni, pas le fils de Diego ». Qui sait...