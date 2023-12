Maroc, CAN : les mots forts de Walid Regragui

Depuis son parcours XXL à la dernière Coupe du Monde, le Maroc espère confirmer lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d’Ivoire le 13 janvier prochain. Les Lions de l’Atlas sont logiquement très attendus pour cette compétition et Walid Regragui avait d’ailleurs fait parler en annonçant clairement que le Maroc devait être sur le toit du continent africain maintenant. Ensuite, il avait tenté de calmer un peu tout le monde en expliquant que le Maroc, de par son histoire, n’était pas le favori de la prochaine CAN.

Questionné sur le statut de son équipe au micro de Canal+ Afrique après son titre de meilleur coach africain de l’année, Walid Regragui a mis les choses au clair. «Le Maroc est favori quand vous le décidez (rires). C’est vrai qu’en tant que coach, ma dernière sortie avait fait un peu jaser (ndlr : celle de dire que le Maroc n’était pas le grand favori). Mais j’ai essayé d’être le plus honnête possible. Bien sûr que sur le papier il y a 10 équipes favorites et qu’on est dedans. Mais dire favori ultime le Maroc, dans une CAN en Afrique subsaharienne, là où on n’a jamais excellé, nous les pays maghrébins, avec cet après Mondial où tous les pays, et c’est vrai que ça n’a pas plu à tout le monde, rêvent de nous taper. On l’a vu sur les derniers matches. Ca va être compliqué pour nous, et puis les autres équipes ont progressé depuis. Nous, on y va avec de l’ambition et les joueurs savent ça. Mais dire qu’on est sur de gagner ou d’être dans le dernier carré… Quand je vois le talent ça va être une des meilleures CAN de l’histoire.»