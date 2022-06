Ligue des Nations : les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne tenus en échec !

La Ligue des Nations se poursuivait ce samedi soir avec six rencontres programmées à 20h45 dans le cadre de la troisième journée. À la Puskás Aréna de Budapest, la Hongrie accueillait l'Allemagne, tenue en échec par l'Italie puis l'Angleterre. Positionnée très haut sur le terrain dès l'entame du match, la Mannschaft allait pourtant rapidement se faire surprendre. Sur une tête de Szalai, repoussée par Neuer, Nagy concluait d'une frappe limpide sous la barre (1-0, 6e). Piqués au vif, les Allemands ne tardaient cependant pas à réagir. Trouvé en profondeur, Hofmann devançait la sortie de Gulacsi pour égaliser (1-1, 9e).

La suite après cette publicité

Maître des débats malgré plusieurs frappes concédées, l'Allemagne butait, malgré tout, sur un bloc hongrois bien en place. Plus encore, les coéquipiers de Kimmich n'était pas loin de craquer sur une erreur individuelle de Kehrer mais Neuer sortait le grand jeu face à Sallai (74e). Malgré le sang frais apporté par Hans-Dieter Flick à l'entrée du dernier quart d'heure, Hongrois et Allemands se quittaient dos à dos (1-1). Avec ce résultat, l'Allemagne est 3ème, la Hongrie pointe quant à elle à la deuxième place, juste derrière l'Italie, leader du groupe.

La Belgique accrochée dans les derniers instants !

Dans les autres rencontres de cette soirée, les Pays-Bas recevaient la Pologne avec l'ambition de prendre le large en tête du groupe 4. Mais au De Kuip de Rotterdam, les hommes de Louis Van Gaal s'inclinaient avant même la fin de la première demi-heure. Profitant d'une transversale de Zalewski, Cash fixait Blind et trompait Flekken d'une frappe croisée du droit (0-1, 19e). Au retour des vestiaires, Zielinski doublait même la mise pour les Polonais (0-2, 47e) mais les Bataves finissaient par réagir. D'abord par l'intermédiaire de Klaassen (2-1, 51e) avant que Dumfries, parti à la limite du hors jeu, n'égalise (2-2, 54e). De retour dans ce match, les Néerlandais ne parvenaient cependant pas à prendre les devants et Piatek était même tout proche de redonner l'avantage aux Polonais. En vain. Après un penalty manqué par Depay dans les derniers instants, les deux sélections se quittaient dos à dos.

Dans la même poule, la Belgique, victorieuse de la Pologne lors de la précédente journée et dauphine des Néerlandais au coup d'envoi, se déplaçait, de son côté, au Cardiff City Stadium pour y défier le Pays de Galles. Globalement dominateurs dans le jeu (65% de possession de balle), les Diables Rouges finissaient logiquement par trouver la faille dans la défense galloise. Sur un caviar de Batshuayi, Tielemans concluait d'un plat du pied droit dans le petit filet d'Hennessey (0-1, 51e). En contrôle, les Belges craquaient finalement sur le fil. En contre-attaque, Ramsey trouvait superbement Johnson qui terminait du pied droit (1-1, 87e). Un résultat nul qui profite aux Pays-Bas, leaders malgré le nul concédé face à la Pologne. À noter par ailleurs la victoire de la Roumanie contre la Finlande (1-0) ou encore le nul entre la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro (1-1). Enfin, dans le groupe 1 de la Ligue C, la Turquie s'est, quant à elle, imposée au Luxembourg grâce aux réalisations signées Calhanoglu et Dursun.

Tous les résultats de 20h45

Ligue A, Groupe 3 3e journée

Hongrie 1-1 Allemagne : Nagy (6e) / Hofmann (9e)

Ligue A, Groupe 4 3e journée

Pays de Galles 1-1 Belgique : Johnson (87e) / Tielemans (51e)

Pays-Bas 2-2 Pologne : Klaassen (51e), Dumfries (54e) / Cash (19e), Zielinski (47e)

Ligue B, Groupe 3 3e journée

Monténégro 1-1 Bosnie-Herzégovine : Marusic (77e) / Menalo (62e)

Roumanie 1-0 Finlande : Bancu (30e)

Ligue C, Groupe 1 3e journée