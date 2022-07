Le PSG confirme étudier deux nouvelles pistes en défense

La suite après cette publicité

La feuille de route était toute prête. Avant même son intronisation officielle, Luis Campos savait exactement quels secteurs de jeu du Paris Saint-Germain il voulait renforcer. Suite à la décision du staff technique d’évoluer avec une défense à trois, le Portugais s’est donc logiquement mis en quête d’un défenseur central.

Très vite, le nom du Slovaque de l’Inter Milan Skriniar est sorti. Érigé en priorité par les Parisiens, l’ancien pensionnaire de la Sampdoria avait tout de la recrue idoine. Sauf son prix. Les Nerazzurri ont été très clairs : Skriniar, c’est au moins 70 M€. Un tarif que refuse de payer Campos. Depuis, les négociations durent.

Des pistes mystères

Aujourd’hui, le deal est même sur le point de capoter. La raison est simple : l’Inter pensait remplacer Skriniar par Bremer, le joueur du Torino. Sauf que ce dernier va s’engager avec la Juventus. Un revirement de situation qui pousse l’Inter à reconsidérer le futur de son défenseur. Une version confirmée ce mercredi matin par la Gazzetta dello Sport.

Désormais, Skriniar restera à l’Inter sauf si un chèque de 70 M€ est signé. Le PSG n’a cependant pas attendu de voir cette impasse se profiler à l’horizon pour explorer d’autres pistes. Au sein du club, on a d’ailleurs confirmé à L’Équipe que deux autres options (en plus de Skrinar) sont étudiées. « Nous menons trois dossiers de front pour le défenseur central. » Les noms n’ont pas filtré et il serait étonnant qu’il s’agisse de Jules Koundé. Annoncé dans le viseur parisien, le Sévillan semble surtout proche de filer à Chelsea ou au FC Barcelone.