Nantes, Vahid Halilhodzic : "l’arbitre ? C’est vrai, je lui ai coupé le bras"

En grande difficulté pour se maintenir, le FC Nantes a rendez-vous ce mercredi 22 avril au Parc des Princes pour défier le Paris Saint-Germain en match en retard de la 26e journée. L’entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilhodzic, expulsé après le rouge de Tabibou, est longuement revenu sur cet incident et sur sa suspension pour quatre matches.

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«Mentalement, l’équipe a besoin de cette victoire. Aujourd’hui, je sais pourquoi je suis expulsé, c’est parce que j’ai chopé un micro après avoir dépassé la ligne de ma zone ! Si on doit tous être suspendus pour ça. Tous les entraîneurs du monde vont être expulsés à chaque fois. Après, oui, j’ai tenu le quatrième arbitre par l’épaule. C’est vrai, je lui ai coupé le bras, il va se faire opérer. J’ai vu dans les journaux que l’on demandait cinq mois d’expulsion contre moi, je veux bien écoper de cinq ans d’expulsion si on me donne la victoire que l’on mérite. Dimanche soir, après le match, je me suis enfermé dans mon bureau. J’ai un livre, « Que le meilleur gagne ». Je l’ai ouvert, je suis arrivé à la 47e page pour me calmer, mais je n’y suis pas parvenu. J’aurais pu commettre une bêtise si j’étais passé dans le couloir. C’est ainsi», a-t-il lâché en conférence de presse.