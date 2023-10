Neymar Sr réagit à la grave blessure de son fils

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche, Neymar vient d’apprendre une terrible nouvelle. À peine revenu sur les terrains, le Brésilien va devoir se faire opérer et rester hors des terrains pendant de nombreux mois. Une dure épreuve pour celui qui vient de rallier l’Arabie saoudite. Ce soir, son père, Neymar Sr, a tenu à lui envoyer un message.

La suite après cette publicité

«Fils, encore un autre test est placé devant nous. Nous ne savons pas ce que le Seigneur a l’intention, mais comme vous l’avez sagement dit hier, «Il sait toutes choses». Vous qui êtes connus partout sur la planète pour votre joie, pour votre révérence, gagnerez plus que cela et diffusez cette joie sur les pelouses bientôt. Nous serons ensemble, notre famille, nos amis et leurs fans à travers le monde, travaillant et encourageant votre rétablissement complet. Nous t’aimons !!», a-t-il posté sur son compte Instagram.