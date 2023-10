Inter Miami : Lionel Messi en dit plus sur son avenir

Pour ceux qui ne l’avaient pas encore remarqué, la saison de Lionel Messi est d’ores et déjà terminée alors qu’il n’avait rejoint l’Inter Miami et la Major League Soccer qu’en juillet dernier. En effet, son club floridien n’a pas réussi à se qualifier aux play-offs de la compétition et s’arrête donc seulement à la mi-octobre. Auteur de 11 buts en 13 rencontres et un titre de Leagues Cup, ses premiers pas auront tout de même été réussis, comme il l’a expliqué lors d’un message publié sur Instagram, ce dimanche. En confirmant qu’il allait continuer à évoluer sous les couleurs du club de Miami.

La suite après cette publicité

«Je suis fier de tout ce que l’équipe a accompli cette saison. Grâce au travail et aux efforts de chacun, nous avons pu remporter la Leagues Cup pour le premier titre de l’histoire de l’Inter Miami, nous avons atteint la finale de l’Open Cup et nous nous sommes même battus pour participer aux play-offs de Major League Soccer presque jusqu’au dernier moment. Nous gardons toutes les bonnes choses et surtout l’envie de nous améliorer pour être encore plus compétitifs l’année prochaine. Je voudrais remercier tous les gens du club et de la ville de Miami pour le soutien qu’ils nous ont toujours apporté. Je suis sûr que nous continuerons à vivre ensemble des moments incroyables comme ceux que nous avons vécus ces derniers mois».