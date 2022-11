OL : Bruno Cheyrou donne la tendance pour le mercato hivernal

La suite après cette publicité

Le retour de bâton a été violent pour lui. En juillet dernier, alors que l’Olympique Lyonnais venait de rapatrier le duo Lacazette-Tolisso et avait prolongé le prêt de Tetê, Bruno Cheyrou s’était fendu d’un commentaire piquant envers les concurrents des Gones en Ligue 1. « Il y a peut-être des coaches, dans d’autres clubs de Ligue 1, qui sont en train de vouloir partir parce qu’ils sont jaloux du recrutement qu’on est en train de faire. » Aujourd’hui, l’OL et Cheyrou sont loin de fanfaronner.

Alors que le club rhodanien ne dispute aucune coupe d’Europe et n’est donc pas soumis à un calendrier soutenu, il pointe à une décevante huitième place au classement. Peter Bosz a été démis de ses fonctions et Laurent Blanc lui a succédé. Mais le Cévenol a déjà fait savoir qu’il aimerait voir l’effectif ère renforcée cet hiver. Dans son édition du jour, Le Progrès affirme d’ailleurs que le nouvel homme fort de l’OL ne serait pas insensible aux charmes du milieu défensif tunisien de Cologne Skhiri Ellyes. Un joueur dont le contrat expire en juin prochain.

« Ce sera malgré tout 90% de cet effectif-là qui sera le même pour la fin du championnat »

Invité à réagir sur les médias officiels du club sur l’actualité de l’OL et donc sur le prochain mercato, Bruno Cheyrou a fait le point. « Le mercato ne commencera que le 1ᵉʳ janvier donc avant le 1ᵉʳ janvier, il n'y aura pas d'arrivées. En revanche, ça ne nous empêche pas effectivement d'en parler avec Laurent, avec le staff, avec le président, avec Vincent Ponsot, de manière à ce qu'on puisse prendre justement toute la mesure des aménagements que Laurent veut pouvoir apporter à cet effectif », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« S’il y a des ajustements à faire dans la limite du possible et malgré les contraintes qu'on pourra avoir, on essaiera bien entendu de modifier légèrement, d'ajuster cet effectif de manière que Laurent soit le plus satisfait et puisse travailler comme il a envie de le faire. Je pense que c'est la philosophie du club et du président depuis pas mal de temps. Ce sera malgré tout 90% de cet effectif-là qui sera le même pour la fin du championnat et pour cette année 2023 ». A bon entendeur…